Vermischtes Weigendorf

04.10.2017

Mit Herbert Pilhofer feierte Neukirchens 3. Bürgermeister seinen 60. Geburtstag. Zur Gratulation stellten sich Neukirchens Bürgermeister Winfried Franz und die Fraktionsführer des Gemeinderats im landwirtschaftlichen Anwesen des Weilers Haghof ein.

Der langjährige Gemeinderat der Freien Wählerschaft, eine Periode bereits 2. Bürgermeister gewesen, genießt in Rat und Bevölkerung großes Ansehen. Der Landwirtschaftsmeister führt einen Schweinemastbetrieb im Vollerwerb und ist in der Waldbauernvereinigung sowie dem Bayerischen Bauernverband ehrenamtlich tätig.Zu all diesen Gratulanten kamen natürlich auch die Familie mit Frau Elisabeth, der Mutter, drei Söhnen und Enkelin Lotta sowie die weitere Verwandtschaft, die Nachbarn und der große Bekanntenkreis zum Feiern in froher Runde.