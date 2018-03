90. Geburtstag Paul Wittmann

Vermischtes Weigendorf

07.03.2018

7

0 07.03.2018

Dazu gratulierten allen voran seine beiden Töchter, sechs Enkel und drei Urenkel, die von auswärts kamen, sowie Lebensgefährtin Anita Graf . Auch die örtlichen Vereine wie Sängerbund, Gartenbau- und Sportverein sowie der CSU-Ortsverband schickten ihre Vertreter zur Gratulation. Zu diesem Kreis stieß Bürgermeister Reiner Pickel , der dem angesehenen Bürger noch eine lange gesunde Zukunft wünschte.Dem "Schulmann alter Klasse" und Ehrenmitglied, viele Jahrzehnte in Neuhaus tätig gewesen, machte der BLLV-Kreisverband mit Klaus Gatterer und Rektor i. R. Hans Weigand die Aufwartung. Der Theaterverein am Schulort hatte seinen langjährigen Regisseur auch nicht vergessen. Last not least hängte der katholische Pfarrer Roland Klein seinem Glückwunsch noch Gottes Segen an. Denn der fleißige Kirchgänger verteilte die Pfarrbriefe und klopfte bei den Sammlungen an die Türen der Gläubigen und will dies weiter tun. Dazu muss die Gesundheit bleiben, die er für die Pflege des Gartens und die Kontakte in der Gesellschaft ebenfalls braucht.