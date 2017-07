Vermischtes Weigendorf

19.07.2017

Geteilte Kirchweih ist dreifache Freude: Nach dieser Devise feiern Weigendorf, Oed und Ernhüll. Seit Sonntag scheint ihnen in Sachen Tanzen ein Eintrag im Kirwa-Buch der Rekorde sicher zu sein.

Den ersten Appetithappen gab es mit der Vogelsuppe im Gasthof Zum Bayerischen Johann in Oed. Der gemütliche Donnerstagabend lockte eine Menge Leute ins Lehental. Für den Freitag hatten sich die Kirwapaare eine Party im Zelt neben dem Feuerwehrhaus ausgedacht. Hier herrschte ein deutlich längerer Nachtbetrieb.Wer dann am nächsten Morgen wieder fit war, ging mit zum Fällen des Kirwabaums. Der "Luberbauer" Thomas Pilhofer aus Ernhüll opferte eine große schlanke Fichte für diesen ehrenvollen Zweck. In Oed mit Schnitzereien, Kränzen und Girlanden geschmückt und auf der Talwiese beim Bayerischen Johann zum Kommando von Marco Brunner aufgestellt. Nach einer kosmetischen Behandlung ragte das Kirwasymbol gute 28 Meter in den Himmel.Die Nachtwache leitete am Kirwasonntag zum Besuch des Gottesdienstes in der St.-Margarethenkirche in Ernhüll über. Hier wirkten der Posaunenchor Kirchenreinbach mit Claudia Vogel und der Kirchenchor Ernhüll mit Sylvia Götz mit. Ein Frühschoppen des Kirchenvorstands war eine angenehme Zwischenstation. Doch auch in Oed erklang Musik. Die Feuerwehrkapelle Happurg spielte im Biergarten frisch-fröhlich auf.Der Ort geriet zunehmend in einen Belagerungszustand. Inmitten des Trubels hatten die Burschen zu tun, ihre versteckten Moila zu finden und sie im Zug hinter den Bergwald-Musikanten zum Austanzen zu geleiten. Bei diesem alten Brauch wurde heuer ein Rekord aufgestellt: Kaum war die erste Tanzrunde vorbei, Hut und Strauß weitergegeben, rasselte schon der Wecker. Alle 18 Paare standen wie vom Donner gerührt da, allen voran Sabrina Mesevic und Nico Klöpfel. Aber es half nichts: Sie waren das Oberkirwapaar. Um dem verblüfften Publikum um das Tanzrund und an der Straße noch etwas zu bieten, drehten die Paare "außer Konkurrenz" noch einige Runden.Die Nachkirchweih am Montag ist nach wie vor ein etwas ruhigerer, aber dennoch sehr beliebter Treffpunkt. Schon ab dem Nachmittag und noch verstärkt am Feierabend platzte der Biergarten aus allen Nähten. Daran hatten die Kirchenreinbacher Spitzboum mit ihrer fetzigen Unterhaltungsmusik großen Anteil.