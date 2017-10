BRK will in Högen HvO-Gruppe mit eigenem Fahrzeug aufbauen

Vermischtes Weigendorf

04.10.2017

Schon der Name flößt Vertrauen ein: Helfer vor Ort. Im Notfall können das sogar Lebensretter sein. Vielleicht auch bald in Högen.

Spendenkonto Das Spendenkonto für das Einsatzfahrzeug der HvO Högen: Bayerisches Rotes Kreuz, IBAN: DE16 7525 0000 0190 0198 10, BIC: BYLADEM1ABG, Verwendungszweck: 391280 HVO Högen.



Wer Fragen zu dem ganzen Projekt hat, kann sich an Sebastian Fischer-Cartwright wenden. Seine E-Mail-Adresse lautet: cartwright.sebastian@outlook.de

Unter der Trägerschaft des Bayerischen Roten Kreuzes (Kreisverband Amberg-Sulzbach) soll nämlich eine Gruppe der Helfer vor Ort (HvO) am Standort Högen bei Weigendorf entstehen. Als Leiter ist Sebastian Fischer-Cartwright vorgesehen. Die SRZ sprach mit ihm.Fischer-Cartwright: Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Notfall und brauchen schnelle Hilfe. Wenn der nächstgelegene Rettungsdienst eine längere Anfahrt benötigt, würde der Helfer vor Ort durch kurzen Anfahrtsweg und Ortskenntnisse die Erstmaßnahmen schneller einleiten und so die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes überbrücken. Das ist wertvolle Zeit, die etwa bei einem Schlaganfall Leben retten kann.Dieses Helfersystem basiert auf ehrenamtlicher Arbeit von Bürgern, die in ihrer Freizeit durch das BRK geschult werden. Dazu werden noch ehrenamtliche Mitarbeiter gesucht, die in unmittelbarer Umgebung von Högen/Weigendorf wohnen und gerne in ihrer Freizeit Leben retten.Bisher sind wir fünf, die die HvO-Gruppe starten möchten. Wir können aber erst anfangen, wenn wir ein Einsatzfahrzeug mit Notfallausrüstung haben. Mit den Sonderrechten verlieren wir dann keine Zeit bei der Fahrt zum Unfallort.Es soll aus Spenden finanziert werden. Wir sind dabei auf Spenden aus der Bevölkerung angewiesen. Es würde uns freuen, wenn viele Leute uns dabei unterstützen würden. Ich sage schon mal allen vielen Dank, die uns etwas spenden, und auch dem BRK-Kreisgeschäftsführer Björn Heinrich sowie dem Leiter Rettungsdienst, Erwin Gräml, die uns ihre Unterstützung zugesagt haben.Ich würde sagen: spätestens im Frühjahr 2018. Bis dahin müssen wir mit der Rettungsleitstelle in Amberg auch noch das genaue Einsatzgebiet und anderes festlegen.