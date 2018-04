Vermischtes Weigendorf

08.04.2018

10

0 08.04.201810

Für ihr 125-jähriges Jubiläum braucht die Feuerwehr Haunritz-Högen einen Schirmherrn. Eine Abordnung kam deshalb in die Amtsräume von Bürgermeister Reiner Pickel, um die Übernahme dieses Ehrenamts zu erbitten. Das Gemeindeoberhaupt zögerte nicht mit der Zusage und trug gleich die Termine in seinen Kalender ein. Für Freitag, 20. April, steht der Kommersabend im Landhotel Sternwirt auf dem Programm. Die vier Tage im Festzelt in Högen eröffnet am Donnerstag 10. Mai, ab 10 Uhr der Vatertags-Frühschoppen mit der Gruppe "Wissma-Net". Der offizielle Bieranstich folgt am Freitag, 11. Mai, ab 18.30 Uhr durch den Schirmherrn. Ab 20 Uhr unterhält Grögötz Weißbir. Am Samstagabend, 12. Mai, werden die Stimmungskanonen der Altneihauser Feierwehrkapell'n aufgefahren. Einlass ist ab 18.30 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Der Sonntag, 13. Mai, bietet um 10 Uhr den Zeltgottesdienst mit Totenehrung. Beim Frühschoppen spielt das Scheidllouh-Trio. Mittags kommt ein Ochs' vom Spieß auf den Tisch. Danach stellt sich ab 13.30 Uhr der große Festzug auf, der um 14 Uhr beginnt. Die Pirker Blechmusi lässt das Jubiläum ausklingen. Im Bild von links Kommandant Michael Pirner, 2. Vorsitzender Johannes Kempf, Kassier Peter Herrmann, Bürgermeister Reiner Pickel und Vorsitzender Jörg Herrmann. Bild: fm