30.04.2018

Die jährliche Bürgerversammlung diente der Information über die Gemeinde und den Fragen von Bürgern. So kamen Verkehrsprobleme und eine Baumordnung aufs Tapet.

Im Schulungsraum der FFW Weigendorf legte Bürgermeister Reiner Pickel den Bürgern einen Zustandsbericht der Gemeinde vor. Immer interessant sind die Haushaltszahlen mit der Verwendung der Mittel. Bei Einrichtungen wie der Grundschule und dem Kindergarten sitzt man mit der Gemeinde Pommelsbrunn gemeinsam am Tisch, die Hauptschüler fahren nach Sulzbach-Rosenberg. Das Abwasser geht nach Hersbruck.Den eigenen Bauhof hat man etwas erweitert. Die Breitbandversorgung ist abgeschlossen, ein Einzelanwesen wird gemeinsam mit Neukirchen nachträglich angemeldet. Die Bevölkerungszahl ist in den letzten Jahren stabil, vielleicht auch eine Auswirkung der Erweiterung des Kindergartens als Anziehung für junge Familien.Beim Sicherheitsbericht der Polizei kam die Gemeinde 2017 gut weg. Für heuer sind Investitionen im Laufen, so die Erweiterung des FFW-Gerätehauses in Högen. Dazu kommt die Verbesserung eines Teilstücks der Straße zwischen Weigendorf und Ernhüll, der Gehweg bei der Siedlung Dannloher Weg in Högen und dem Spielplatz.Die Bürger hatten einige Anliegen kleinerer Natur parat. Die Straßenteerung in Ernhüll mit Verbreiterung wurde erledigt. Die Ausfahrt der Hohenschlagstraße in die B 14 führt immer wieder zu Problemen, weil dort auch die Straße Am Weigenbach einmündet. Hier ist gegenseitige Rücksichtnahme angesagt, was auch bisher klappt. Ob man etwas verbessern kann, wird vom Bürgermeister bei der Verkehrsschau vorgetragen.Manchen stört die Entfernung größerer Bäume in Wohngebieten. Bei Privatflächen ist dies die Aufgabe des Eigentümers, bei öffentlichen wird der Bedarf vorher geklärt. Eine "Baumordnung" ist nicht aktuell, man wird dies aber dem Gemeinderat vorlegen. Kräuterführerin Gabriele Bräutigam bat, beim Mähen von Bachufern solange zu warten, bis das dort wachsende Mädesüß ausgereift ist. Bei einigen Stellen an Böschungen wäre sie für Zugangsmähung dankbar. Bei der Nachfrage nach dem Schicksal des stillgelegten Schulgebäudes war zu hören: Verhandlungen sind im Gange.