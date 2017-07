Vermischtes Weigendorf

30.07.2017

Der Ort im Högenbachtal hält viel auf Zusammenhalt. Dazu gehört das von der Dorfgemeinschaft mit dem Männergesangverein organisierte Dorffest. Der erneuerte Dorfplatz mit dem Klettererbrunnen und einem Zelt boten beste Voraussetzungen. Heuer hatte man sich zum Motto "Mexiko" entschlossen. Personal und Gäste hatten sich Sombreros aufgesetzt und schufen damit die richtige Stimmung.

Doch nicht genug der Dinge: Die Damen trugen mit den exotischen Imbisshappen auf der Speisenkarte ihren Teil zum Motto bei. Gegrillte Maiskolben, Nachos und andere Spezialitäten machten Bratwürsten und Steaks Konkurrenz. Der Genießer musste so zwei Portionen zum Vergleich ausprobieren, eine durchaus angenehme Aufgabe. Bei den Getränken blieb man bodenständig. Erst an der Bar bei scharfen oder süßen Alkoholika tauchten neue Sorten auf. Die gute Stimmung wuchs und die abendliche Beleuchtung tauchte den Dorfplatz in schummriges Licht.