18.01.2018

Arzlohe. Die Dorfgemeinschaft Arzlohe feierte im September ihr weithin bekanntes Backofenfest. Vom Erlös spendeten die Arzloher - wie alle Jahre - für soziale und gemeinnützige Organisationen. Erst unlängst waren sie auf einen Zeitungsbericht über die Spendenaktion "Kindernotfonds" der Stadtmission Nürnberg aufmerksam geworden. Hier sollen hilfsbedürftige Familien mit Kindern aus Nürnberg und der Region unterstützt werden - ohne Verwaltungsaufwand. Die Dorfgemeinschaft unterstützte dies Aktion und spendete der Stadtmission Nürnberg 400 Euro.

In einem anderen Bericht gab es ein Interview Franziska Grashey vom Caritasverband Nürnberger Land, der von Armut betroffene Menschen mit Rat und Tat unterstützt. Der Caritasverband Nürnberger Land erhielt von den Arzlohern ebenfalls 400 Euro zur Unterstützung von armen Senioren.Das Blindeninstitut Rückersdorf betreut in seiner Schule am Dachsberg sehbehinderte oder blinde Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Diese werden nicht nur fachlich und therapeutisch, sondern in allen Lebenslagen betreut. Auch hier unterstützte die Dorfgemeinschaft Arzlohe dies ebenfalls mit 400 Euro.