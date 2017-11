Vermischtes Weigendorf

15.11.2017

Das Gerätehaus der Feuerwehr wurde für einen fröhlichen Anlass ausgeräumt: Der neue Mannschaftstransportwagen (MTW) wurde geweiht und offiziell übergeben. Übereinstimmend war zu hören, dass damit die Ausrüstung deutlich verbessert wurde. Dies war bei den gestiegenen Aufgaben auch notwendig.

Bürgermeister Reiner Pickel als Hausherr hieß die Ehrengäste und Vertreter der Nachbarwehren willkommen. Er erwähnte zum Beginn der Feier, dass das bisherige Fahrzeug reparaturanfällig geworden war und auch nicht mehr den Ansprüchen entsprach.Der Gemeinderat entschloss sich daher, ein neues Auto anzuschaffen. "Beim Einbau der Geräte halfen die Wehrleute tüchtig mit." Sein Neukirchener Kollege, VG-Vorsitzender Winfried Franz, bestätigte den Bedarf.Da die Wehren in der Verwaltungsgemeinschaft vor allem in der Jugendarbeit gut zusammenarbeiten, ist jede nötige Investition zu begrüßen. Für den westlichen Nachbarn Pommelsbrunn wies Bürgermeister Jörg Fritsch auf eine ebenfalls gut harmonierende Zusammenarbeit über die Kreis- und Bezirksgrenzen hin. Gemeinsame Aktionen und Ausbildung im Jugendbereich bereichern das Miteinander.Für Kommandant Fabian Pickel und seine Mannen war heute ein Feiertag. Durch anstehende Reparaturen und überalterte technische Ausrüstung musste etwas geschehen. Dank galt der Gemeinde und den Räten, die den Aufwand für ein neues Fahrzeug mit acht Plätzen und ergänzender Ausrüstung nicht scheuten. Beim zeitlichen Ablauf kamen die vielen Stunden beim Einbau der Geräte und die kleine Episode bei einer kurzen "Gast-Gewährung" des Fahrzeugs in Pommelsbrunn zur Sprache. Inzwischen waren schon Einsätze zu verzeichnen, wo sich die Ausrüstung bei der Schadensbeseitigung nach dem Hagelunwetter bestens bewährte.Die offizielle Übergabe besiegelte Bürgermeister Reiner Pickel mit der symbolischen Schlüsselübergabe.Die Feuerwehrspitze gratulierte durch Kreisbrandrat Fredi Weiß zur Anschaffung. Sein Dank ging an Gemeinde und Wehr. Für die vier Wehren im Neukirchener Bereich gratulierte Röckenrichts Kommandant, Matthias Luber, auch als Patenverein. Ihm schloss sich der andere Pate, die Feuerwehr Kirchenreinbach mit Norbert Sperber mit einem Präsent an.Zur kirchlichen Weihe wurde das Tor aufgezogen, vor dem das neue Fahrzeug stand. Pfarrer Markus Vedder und Diakon Markus Weinländer lobte in Gebeten das Wirken der Wehren für die Mitmenschen; das Bibelwort "Einer trage des Anderen Last" passe dazu. Es gehöre auch Mut bei manchen schwierigen Einsätzen dazu. Das Weihwasser vermischte sich mit dem Regen von oben. Zum Ausklang erhielt der überraschte Vereinsvorsitzende Jürgen Haas die Urkunde als Ehrenkommandant überreicht. Dies war wohl verdient, denn Haas ging schon in jungen Jahren zur Wehr und war in 18 Jahren als Kommandant maßgeblich an der guten Entwicklung beteiligt. Ebenso zählte der Aufbau der Jugendgruppe zu seinem Engagement sowie schon einige Jahre im Vorsitz des Verein. Als Geschenk gab es eine große Floriansfigur.