Vermischtes Weigendorf

01.02.2018

0 01.02.2018

Die Verjüngungskur in der Spitze der Feuerwehr Weigendorf schlägt an. Ihre beiden Kommandanten präsentieren nach ihrem ersten Jahr eine gute Bilanz. Sorgen macht ihnen aber die Kommunikation zwischen den Leitstellen in Nürnberg und Amberg.

Gaffern Einhalt gebieten

Zwei Brandeinsätze

Jetzt offiziell Jugendwart

Der Vorsitzende und Ehrenkommandant Jürgen Haas eröffnete die Jahreshauptversammlung im Gasthaus Fritzenhof mit dem Rückblick auf die gesellschaftlichen Veranstaltungen. Er zählte den Preisschafkopf, das Grillfest, die zweitägige Fahrt nach Oberfranken und die Teilnahme am Volkstrauertag auf. Für heuer bleibe es bei den gewohnten Aktionen. Dazu kommen drei Jubiläen mit Festzügen in der Umgebung und das Dorffest.Für die immer spezielleren Aufgaben der Feuerwehr stelle die Gemeinde Weigendorf die nötige Ausrüstung zur Verfügung, sagte Bürgermeister Reiner Pickel. Technische Hilfe wird das ganze Jahr über geleistet; 2017 war sie besonders nach dem Hagelschauer im August gefragt. Um Gaffern Einhalt zu gebieten, die Rettungseinsätze behindern, verlangte Pickel eine Regelung durch den Staat.41 technische Hilfeleistungen und zwei Brände listete Kommandant Fabian Pickel in seiner Einsatzbilanz auf. Wegen der Lage Weigendorfs an der Bezirksgrenze sei seine Feuerwehr an einer funktionierenden Zusammenarbeit der Integrierten Leitstellen in Nürnberg und Amberg sehr gelegen. Während die Oberpfälzer die Franken stets sofort alarmierten, um Hartmannshof und Pommelsbrunn einzubinden, herrsche in der Gegenrichtung noch einiger Nachholbedarf.Auf den Übungsbetrieb der 40 Aktiven ging der Kommandanten-Vize Dirk Kreuter ein. Besonders gefordert sind die 16 Atemschutzgeräteträger, die zusätzliche Übungen auf sich nehmen müssten. Drei Spezialisten stehen mit ihren Chemikalienschutzanzügen bei Gefahrgutunfällen bereit. Vier Anwärter rückten 2017 zu Feuerwehrmännern auf; zwei bildeten sich zu Führungskräften fort.Bewährt habe sich der neue Mannschaftstransportwagen. Er bestand seine Feuertaufe beim Hagelunwetter. Die Wehr modernisierte ihr Fahrzeug mit zusätzlicher Ausstattung und richtete ein neues Kommandantenbüro ein, das für Verwaltungszwecke und Besprechungen dient. Als besonderes Ereignis steht heuer das 125-jährige Jubiläum der Nachbarwehr Haunritz-Högen auf dem Terminkalender, das Weigendorf mitfeiern und bei Bedarf unterstützen will.Im Jugendbereich hat sich etwas geändert. Der gewählte Kevin Seibt fiel seit März aus, und Vinzenz Bräutigam sprang für ihn ein. Ab Anfang 2018 wurde er offiziell als Jugendwart bestätigt. Er berichtete über 14 Übungen der sechs Jugendlichen und den Wissenstest, den alle bestanden haben. Zur Gestaltung des neuen Jugendraums im Gemeindehaus trug der Feuerwehr-Nachwuchs mit dem Graffiti-Workshop bei.Nach einer kurzen Stellungnahme von Kreisbrandmeister Christian Meyer zur Entwicklung im Landkreis Amberg-Sulzbach gab es Ehrungen für langjährige Vereinsmitgliedschaft. Urkunden und Präsente gingen für zehn Jahre an Rebekka Hämmerl, Toni und Michael Grötsch sowie Dominik Donhauser. Seit 25 Jahren ist Thomas Pilhofer dabei. Die Jubilare Karlheinz Janz und Helmut Schwemmer gehören mit 40 Dienstjahren zum Stamm des Vereins.