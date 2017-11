Vermischtes Weigendorf

03.11.2017

Ein rot-gelb-grüner Apfel strahlte den Damen des Obst- und Gartenbauvereins von der Leinwand entgegen. Er stand als Sinnbild für die bei uns am meisten angebaute Frucht. Ein Vortrag erzählte seine Geschichte. Als kleinen Lohn für die Mühen bekam jedes Mitglied einen Blumenstock mit nach Hause.

Im Saal des Gasthofs Sternwirt hieß die Vorsitzende Birgit Schmidt alle zum Abschluss des Gartenjahres willkommen. Darunter war Weigendorfs Bürgermeister Reiner Pickel, der den rührigen Verein für den Blumenschmuck an den öffentlichen Plätzen und die Mithilfe beim Backofenfest lobte.Allerdings haben in diesem Jahr der Frost im späten Frühjahr und das Hagelunwetter im August viel von der Pracht in den Gärten vernichtet. Das Mitmachen im gesellschaftlichen Dorfleben hat dies nicht beeinträchtigt. Zum Dank hatte Pickel eine Spende mitgebracht.Gartenfachberaterin Michaela Basler spannte den Bogen vom ersten Auftauchen des Apfels vor Jahrtausenden über seine Entwicklung zu einer geschätzten Frucht zur Nahrungsergänzung. Klöster bauten Äpfel zur Selbstversorgung an, wie auch die ländliche Bevölkerung. Streuobstwiesen gehörten zu jedem Dorfbild. Nach dem Krieg nahm der Obstanbau zu und führte zur Anlage von Plantagen für den Handel.Züchtungen erweiterten das Angebot um neue Sorten, die schön aussehen, süß schmecken und sehr lagerfähig sind. Seit kurzem gibt es statt des gewohnten niedrigen Baums den Säulenapfel, der auf geringem Platz gute Erträge bringt.Eine kleine Überraschung hielt der Verein für seine Mitglieder bereit. Als Nachtisch zum Essen servierte der Gasthof frische Apfelkücheln, die mit Genuss verzehrt wurden. Ebenso hielt man für die fleißigen "Gießerinnen" der Blumenanlagen als Dankeschön Präsente bereit.Unbeeindruckt von den widrigen Naturereignissen heuer wollen die Gartler nächstes Jahr weitermachen und dann auch wieder den Stammtisch abhalten und einen Ausflug planen. In den kommenden Monaten treffen sie sich zu Strickabenden mit froher Unterhaltung. Zum guten Abschluss durfte sich jede einen Topfblüher mit nach Hause nehmen.