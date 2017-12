Vermischtes Weigendorf

Es gibt viele Hobbys. Eines der schönsten davon ist die Rassegeflügelzucht. Um der Bevölkerung die Tiere zu zeigen und den Zuchtstand festzustellen, gibt es Ausstellungen wie hier am Ort in Weigendorf. 18 Alt- und acht Jungzüchter der beiden befreundeten Geflügelzuchtvereine aus Haunritz und Lauterhofen brachten etwa 300 Tiere in die Räume der Feuerwehr Weigendorf. Die Bewertungen konnten sich sehen lassen.

Es gurrte, gackerte und krähte an den beiden Ausstellungstagen. In Volieren stolzierten Fasane, scharrten Perlhühner oder saßen Tauben im Geäst. Tauben aller Farben und Federkleider, farbenprächtige Hühner von den Zwergen bis zu imposant großen Exemplaren, Enten und Gänse schauten einen aus den Käfigen an. So waren die Ehrengäste Landrat Richard Reisinger und Schirmherr Bürgermeister Reiner Pickel bei einem Rundgang stark beeindruckt von der Vielfalt und Schönheit des Geflügels. Vorher hieß sie Vorstandsmitglied Fabian Bräutigam willkommen und dankte neben Oswald Pilhofer all den vielen Helfern für die Ausrichtung der Ausstellung. Der Schirmherr freute sich über die gelungene Schau und das gute Miteinander mit dem GZV Lauterhofen, vertreten durch den Vorsitzenden Franz Moosburger.Trotz des schwierigen Jahres mit anfänglicher Stallpflicht ergaben sich sehr gute Erfolge. Auch die Hinführung der Jugend zum Umgang mit Tieren ist sehr lobenswert. Mit seinem Dank verband er eine Spende. Landrat Richard Reisinger war gerne gekommen, da er in einer Taubererfamilie aufgewachsen ist und sich die Liebe und Achtung der Tiere erhalten hat. Dank gelte auch den Züchterfrauen, die in die tägliche Mühe und Pflege mit eingebunden sind. Der verantwortungsvolle Umgang mit dem Rassegeflügel gehört zum ländlichen Leben. Die Bewertung der ausgestellten Tiere durch vier Fachleute war bereits am Vortag geschehen. Aus den durchweg guten Beurteilungen ragten zehn "Vorzüglich" und 15 "Hervorragend" heraus. Die sieben Landesverbandspreise nahmen Stefan Meier, Katja Pilhofer, Josef Elterlein, Ralf Dotzler, Reinhard Müller, Gerd Polster und Oswald Pilhofer beim Züchterabend entgegen. Weitere Spitzenpreise gingen an Manfred Müller und bei der Jugend an Sophie Meier und Fabian Polster. Die Haunritzer- und Jubiläumsteller sowie viele gestiftete Sachpreise gingen an die nächstbesten Bewertungen. Wer von den Besuchern Losglück hatte, nahm von der Tombola schöne Gewinne mit.