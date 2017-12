Gemeinderatssitzung Weigendorf

Vermischtes Weigendorf

03.12.2017

5

0 03.12.2017

Eine kurze Herbstsitzung des Gemeinderats diente lediglich der Information über laufende Geschäfte, war aber für Behandlung von Themen in der nichtöffentlichen Sitzung notwendig.

Im Gasthof "Zum Bayerischen Johann" besprach Bürgermeister Reiner Pickel das Protokoll der letzten Sitzung und erwähnte durchgeführte Schritte . Bauanträge und die Offenlegung der Beschlüsse aus nichtöffentlicher Sitzung waren nicht gegeben. So kam der Informationsteil mit dem Rückblick auf den Besuch der Vertreter der Partnergemeinde Oed-Öhling aus Österreich zum Fazit, diese Verbindung weiter zu pflegen. Die Bevölkerung sollte auf die Drückjagd zwischen Ernhüll und B 14 am Samstag, 16. Dezember, hingewiesen werden. Weiter gab es die Einladung zum Seniorennachmittag am Sonntag, 17. Dezember, um 14 Uhr im Bayer-Saal Oed.Ein Lichtblick bei der Erhaltung denkmalgeschützter Bauten ist der Beginn von Sicherungsarbeiten bei der Mühle in Haunritz, an der sich auch einige Bürger beteiligten. Thomas Göhring wies auf die baldige Abnahme der Asphaltarbeiten bei der Breitbandverlegung hin. Die Verkehrsschau findet nach Auskunft von 2. Bürgermeister Fabian Bräutigam am 14. Dezember statt.