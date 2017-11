Vermischtes Weigendorf

Sulzbach-Rosenberg/Högen. Normalerweise holt der bayerische Kini Ludwig II. seine Cousine Elisabeth, die Kaiserin von Österreich, mit dem Schlitten ab. Doch dafür braucht es Schnee. Wenn Janet Marie Chvatal in ihrer Wahlheimat Füssen in die oberbayerische Landschaft blickt, sieht sie momentan schneebedeckte Berge.

Drei Fragen an Janet Marie Chvatal "Sissi war ihrer Zeit weit voraus"



Högen. (san) Normalerweise sind der bayerische Märchenkönig Ludwig II. (Marc Gremm) und die österreichische Kaiserin Elisabeth (Janet Marie Chvatal) auf den großen Bühnen zuhause. Warum sie es reizvoll finden, bei der Genussrevue im Landhotel Sternwirt in Högen mitten im Publikum zu stehen, erklärt Janet Marie Chvatal im Interview.



Wie kam es, dass Sie am 2. Dezember in Högen zum Gast sind?



Janet Marie Chvatal: Das war die Idee von Jürgen Haas vom Landhotel Sternwirt. Er wusste, dass wir bayernweit als Ludwig und Sissi auftreten und hat uns auf ganz wunderbar-freche Weise angefragt. Davon und auch vom Hotel waren wir so begeistert, dass wir zusagten. Marc und ich sind privat ein Paar, haben einen Leidenschaft für guten Wein und gutes Essen. Da hat uns das Menü des kaiserlich-königlichen Dinners einfach begeistert.



Für uns ist das aber auch eine gute Gelegenheit, mal hautnah bei unserem Publikum zu sein. Normalerweise stehen wir auf großen Bühnen, sind vom Publikum durch den Orchestergraben getrennt. Deshalb ist es umso schöner, mal mittendrin zu sein und die Zuschauer aus nächster Nähe zu erleben, upclose and personal, wie man in meiner amerikanischen Heimat dazu sagt. Das ist für uns ein besonderes Gefühl, denn diese Nähe haben wir sonst normalerweise nicht. Ich bin schon sehr gespannt darauf - natürlich auch auf das Menü.



Was erwartet die Gäste der Genussrevue neben der Kulinarik?



Wir werden das Publikum auf eine musikalische Weltreise entführen. Der Auftritt fängt so an: Ludwig II. holt seine Cousine Sissi mit dem Schlitten ab. Oder eben mit der Kutsche, wenn kein Schnee liegt. Wir fahren dann nach Paris, zum Phantom der Oper.



Weiter geht es nach Wien, mit Stücken aus "Elisabeth" und "Mozart", nach Transsilvanien zum "Tanz der Vampire", nach Argentinien zu "Evita", in meine amerikanische Heimat zum "Broadway" und kommen dann wieder nach Deutschland zurück, um den Abend mit deutschen Liedern wie Udo Jürgens' "Ich war noch niemals in New York" ausklingen zu lassen.



Sie treten als Elisabeth auf. Was fasziniert Sie an Sissi?



Sissi war eine moderne Frau, ihrer Zeit weit voraus. Je mehr man über sie recherchiert, desto mehr erfährt man, wie vielseitig sie war. Sie hat viele Sprachen gelernt, sie hielt strenge Diät, vor allem in den letzten Jahren, trieb viel Sport, war eine leidenschaftliche Reiterin. Ich bewundere den Mut, den sie hatte, so zu leben, wie sie wollte - gegen die Gesetze des Wiener Hofes. Das war das Vorbildliche an ihr. Alles, was sie machte, tat sie zu 150 Prozent.

An der Seite von Marc Gremm, der in die Rolle von Ludwig II. schlüpft, tritt die Sopranistin, Autorin und Produzentin als österreichische Kaiserin Elisabeth, besser bekannt als Sissi, auf. Am Samstag, 2. Dezember, kommen die Künstler, die auch privat ein Paar sind, nach Högen. Beim Sternwirt gestalten sie die Genussrevue. Zum königlich-kaiserlichen Dinner präsentieren sie eine Musical-Reise um die Welt.Auf das Vier-Gänge-Menü, das sich Sternwirt Jürgen Haas ausgedacht hat, sind auch die beiden Künstler schon gespannt: zum Aperitif eine Fleischklößchensuppe als Ludwigs Leibspeise, Thunfisch trifft Kalb mit Wasabi-Koriandercreme und Alge, weißes Heilbutt-Filet auf Belugalinsen und Rote Bete, getrüffeltes Perlhuhn mit Blumenkohl, Trevisano und Champignons und zum Abschluss grüne Milchschnitte mit zweierlei Blaubeere und Schokolade.___Infos und Karten für die Genussrevue: