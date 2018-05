Vermischtes Weigendorf

13.05.2018

Auf 125 Jahre schaut heuer die Feuerwehr Haunritz-Högen zurück. Ihr Fest krönt ein großer Umzug, in den sich 74 Vereine sowie vier Musikkapellen einreihen.

Högen. Der große Festsonntag begann am Sonntagvormittag mit dem Gottesdienst. Die Jubilare und benachbarte Wehren zogen in das Festzelt ein, wo Pfarrer Markus Vedder auf sie wartete. Die gemeinsamen Männerchöre von Högen und Haunritz unter Leitung von Gerhart Neubauer begleiteten die Feier.Die Predigt legte der Geistliche nach dem Wort "Liebt einander" im Hinblick auf das Ehrenamt aus, das die Feuerwehrler mit der Hilfe für andere leisten. Ohne nach einer Gegenleistung zu fragen, stellten sie ihre Zeit, Kraft und Können bereit. Trotz möglicher Gefahren werde gehandelt. "Dies entspricht dem Bibelwort", betonte der Geistliche.Am frühen Nachmittag rückten 74 Vereine und Gruppen zum Festzug an. An die 40 Feuerwehren gaben den Jubilaren die Ehre; weitere Vereine aus dem Ort und der Umgebung schoben sich dazwischen. Vier Kapellen und einige Treckerveteranen begleiteten den Zug. Voran fuhr eine Pferdekutsche, in der die ältesten Feuerwehrmitglieder Platz nahmen. Böllerschüsse der Schützengesellschaft Hartmannshof kündigten den Abmarsch durch die Ortschaft an.Hinter der Pirker Blechmusi schritten die Ehrengäste; allen voran Landrat Richard Reisinger, Bürgermeister Reiner Pickel und seine Amtskollegin aus dem Birgland, Brigitte Bachmann, sowie Kreisbrandrat Fredi Weiß mit den Kreisbrandmeistern Christian Meyer und Hans Sperber. Nach dem Einzug ins Zelt blieb man gemütlich beisammen und genoss den schönen Sonntagnachmittag.