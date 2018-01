Gute Bilanz beim MGV Haunritz

Vermischtes Weigendorf

Der Männergesangverein ist ein Aktivposten im dörflichen Leben. Bei vielen Veranstaltungen sind die Sänger dabei. Neben der guten Bilanz wurde Vorschau gehalten auf das "kleine" Jubiläum von 70 Jahren im nächsten Jahr.

Zur Eröffnung der Jahresversammlung im Vereinslokal "Alter Fritz" durch Vorsitzenden Helmut Maul gehörte die Gedenkminute für verstorbene Mitglieder. Vor den Berichten ging es gleich um die 70-Jahr-Feier und den Ablauf. So soll das Gruppensingen am 29. April zugleich "Geburtstagsfeier" werden.Je nach Wetterlage wird auf dem Dorfplatz oder im Saal gefeiert. Zu einem "Oktoberfest" mit Ehrungen werden befreundete Vereine gebeten. Für die Einladungskarten und zu Glückwünschen hat man gleich ein Vereinsfoto machen lassen.Über die Ereignisse des Jahres berichtete Schriftführer Helmut Süß. In 17 Singstunden mit Chorleiterin Schanna Ibler bereitete man sich auf das Mitmachen bei einer Anzahl kirchlicher und dörflicher Anlässe vor. Bei Geburtstagen gab es Ständchen und Gratulationen. Gruppen- und Kirwasingen gehörten ebenfalls zum Jahresablauf wie Wanderung und Fahrt. Kassier Roland Brand berichtete über eine zufriedenstellende Kassenlage. Die Kassenprüfer Markus Sprenger und Rainer Mayer bestätigten die gute Buchführung und beantragten Entlastung, die erteilt wurde. Die Einnahmen aus dem Dorffest will man nach Diskussion für soziale Zwecke, zum Beispiel Spielplatz verwenden. Hier wurde eine Änderung der Satzung vorgeschlagen. Vorsitzender Helmut Maul zog eine positive Bilanz seines ersten Jahres an der Vereinsspitze. Die Veranstaltungen klappten gut, die Kameradschaft hat sich bewährt. Man kann getrost in die Zukunft und auf das kleine Jubiläum blicken. Auch Chorleiterin Schanna Ibler war mit den Sängern zufrieden. Im Chor herrscht offene Stimmung, man hat dazugelernt und bei den Auftritten gut ausgesehen. Mit dem Appell "Halt ma zamm und mach mas mit Freid" schloss der Vorsitzende die Versammlung.