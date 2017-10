Vermischtes Weigendorf

18.10.2017

4

18.10.2017

Zu einem Rückblick auf das Gartenjahr und Tipps für die Pflanzenkunde trafen sich die Mitglieder des Gartenbauvereins Weigendorf. Als Belohnung für die Verschönerung der eigenen Häuser und Gärten sowie der öffentlichen Plätze durfte man sich Blüher und Blattpflanzen aussuchen.

Die Tische im Gasthof Zum Bayerischen Johann waren herbstlich dekoriert, als die Vorsitzende Michaela Ruck den Stamm ihrer Mitglieder begrüßte. Beim kurzen Bericht erwähnte sie die Pflanzung an öffentlichen Plätzen, am Hang vor dem Haus des Gastes und der Blumenkästen. Der Hagel vor einigen Wochen habe der Blumenpracht stark zugesetzt. Auch in den Hausgärten habe es schlimm ausgesehen. Bürgermeister Reiner Pickel dankte dem Verein für die Blumenbetreuung der öffentlichen Anlagen. "Weigendorf ist auf den Nahtourismus angewiesen, dazu trägt ein freundlicher Anblick des Ortsbildes durch die Blumen bei", unterstrich er. Als Anerkennung überreichte er eine Spende.Nach der Kaffeepause, zu der die Frauen Kuchen und Torten mitgebracht hatten, schlug Gartenfachberaterin Michaela Basler im Vortrag "Rund um das Gartenjahr" einen weiten Kreis bekannter und unbekannter Themen. Die Farbenpracht der herbstlichen Wälder war leicht zu erklären, auch die Pflanzung von Blumenknollen. Lebhaftes Echo gab es bei den Blattläusen, dem Mehltau und der Schneckenplage.Zur Vorbereitung auf den Winter gab es manch wertvolle Tipps. Auf Fragen folgten jeweils fachlich begründete Antworten. Michaela Ruck dankte für den Vortrag mit einem Präsent. Zum Abschluss suchte sich jedes Mitglied aus dem Zimmerpflanzen- und Blumenangebot einen Topf aus.