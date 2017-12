Vermischtes Weigendorf

27.12.2017

3

0 27.12.2017

Die Ereignisse bei der Geburt Jesu den Kindern zu vermitteln ist einfach: Man lässt sie das damalige Geschehen in Bethlehem nachspielen. Das geschieht in der weitläufigen Pfarrei Heldmannsberg/Pommelsbrunn stets in der Clemens-Maria-Hofbauer-Kirche.

Gemeindereferentin Steffi Seufert-Wolf hatte eine große Kinderschar in vielen Stunden darauf vorbereitet. Diese zog am Heiligen Abend mit Pfarrer Roland Klein und dem Jesuskind auf den Armen in das volle Gotteshaus ein. Nach der Feststellung, dass die Gläubigen den Heiland in ihre Herzen aufnehmen sollen, bekam die Figur ihren Platz in der Krippe. Nach Fürbitten und Lesung trat an die Stelle des Evangeliums das Krippenspiel. Die Herbergssuche, die Engelschar mit Verkündigung an die Hirten und die Verehrung des Neugeborenen ließen das Ereignis lebendig werden. Der Freude über das Kommen des Gottessohns ließ die Kinderschar mit einem fröhlichen Zumba-Zumba-Lied freien Lauf.Dazu, und bei einigen Szenen, begleitete die Gruppe Fulanagy das Spiel. Zum Ausklang erbat der Pfarrer Spenden für die Aktion "Kinder in Not" mit dem Hinweis, dass auch die Sternsinger in der Zeit bis zum Fest Dreikönig dafür in der Pfarrei an die Häuser anklopfen werden.