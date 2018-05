Vermischtes Weigendorf

03.05.2018

0 03.05.2018

Aus der Chronik Zu einem Festabend gehört ein Blick in die Vereinsgeschichte der 125 Jahre. Aus der umfangreichen Zusammenstellung der Ereignisse, die mit Fotos unterlegt und Texten von Bernd Schramm, Kevin Haas, Thomas Steger, Thomas Müller und Günter Steger in einer ansprechenden Festschrift das Jubiläum dokumentieren, hatte der frühere langjährige Vorsitzende Günter Steger die wichtigsten Stationen herausgesucht. Die Leistungen der Generationen an Feuerwehrlern bis jetzt waren zu allen Zeiten erheblich. Die Ausrüstung nahm von der ersten Saug- und Druckspritze, Leitern und 20-Meter- Schlauch bis zum jetzigen Einsatzfahrzeug und den vielen technischen Hilfsmitteln eine rasante Entwicklung. Lustige Episoden wechselten mit Brand- und Unglücksfällen ab. Baulich einigten sich beide Orte auf ein erstes Gerätehaus am Westrand von Högen. Dies wurde in der Nachkriegszeit zu klein und 1953 an gleicher Stelle durch einen Massivbau mit hölzernem Schlauchturm ersetzt. Doch auch dieser Bau genügte nach der Anschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeugs 1976 nicht mehr zur Unterstellung. So wurde am Ostrand von Högen ein passendes Grundstück gefunden und das jetzige Gerätehaus 1978 eingeweiht. Im Lauf der Jahre platzte auch dieses aus allen Nähten. Die spartanische Ausstattung erlaubte weder Schulung noch Zusammenkünfte. Deshalb reifte der Gedanke, auf einem nahen, der Gemeinde gehörenden Grundstück, einen Zweckbau dafür zu schaffen. Mit viel Eigenleistung wuchs der Bau in Holzständerweise und dient seit 2011 als "Spritzenstüberl" sowohl fachlichen als auch geselligen Zwecken. Den letzten Schritt zum zukunftsträchtigen Bestand der Wehr tat man mit dem Um- und Anbau an das Gerätehaus. Im Vorjahr begonnen, nimmt der neue Baukörper langsam Gestalt an. Mit wiederum viel Eigenleistung der Wehrleute und Helfern will man noch heuer unter Dach und Fach kommen. (fm)

Zum 125-jährigen Jubiläum geht dem Festwochenende im Mai der Kommersabend voraus. Die große Gästeschar erlebt zahlreiche Gratulationen, den "Lebenslauf" durch die Chronik und die Ernennung von zehn Ehrenmitgliedern sowie des früheren Vorsitzenden Günter Steger zum Ehrenvorsitzenden.

Großen Respekt

Jetzt Ehrenvorsitzender

Högen. Dem musikalischen Willkommen im vollen Saal des Landhotels Sternwirt durch den Männergesangverein (MGV) Högen unter Leitung von Gerhart Neubauer folgte die Begrüßung durch Vorsitzenden Jörg Herrmann. Einer Aufzählung historischer Ereignisse von 1893 fügte er das "Wichtigste" an, nämlich die Gründung der Freiwilligen Feuerwehr der beiden Nachbarorte Högen und Haunritz. Anstoß war wohl ein Großbrand, bei dem das ganze Anwesen der Familie Regler in Hellberg vernichtet wurde.Jetzt feiere man mit Stolz und Freude das Jubiläum, bei dessen Vorbereitung die Orte zusammenhielten. Die Wehr ist geschätzt und anerkannt; das Ehrenamt wird auch künftig bleiben. Den Reigen der Grußworte eröffnete Landrat Richard Reisinger mit einem kurzen Abriss des Ehrenamts und der Gratulation an die Wehr. Bürgermeister und Schirmherr Reiner Pickel ging auf das stolze Alter der Wehr und ihre Hilfe für die Bevölkerung ein. Neben dem Brandschutz seien inzwischen viele weitere Aufgaben gewachsen. Die zunehmende Diskreditierung durch Gaffer könne er nicht verstehen. Die Gemeinde habe durch Gebäude und Ausrüstung die Voraussetzung für wirksame Hilfe geschaffen.Kreisbrandrat Fredi Weiß wies auf die langen Jahre mit dem Auf und Ab hin. Es gab einen starken Wandel hin zu vielen Notfällen, die im Ehrenamt und rund um die Uhr von den Wehren zu bewältigen sind. Der Landkreis sehe mit Dank und Respekt auf die Jubiläumswehr. Pfarrer Markus Vedder schlug einen Bogen durch Verweis auf Bibelstellen.In der Gegenwart habe er großen Respekt für den Einsatz zugunsten der Bevölkerung. Dafür sollten sich immer wieder junge Leute bereiterklären. Die Bürgermeister der Nachbargemeinden Winfried Franz (Neukirchen), Brigitte Bachmann (Birgland) und Jörg Fritsch (Pommelsbrunn) verwiesen unisono auf die gute Zusammenarbeit ihrer Wehren mit dem Jubelverein, die bei Einsätzen, Aktionen und Ausbildung gegeben sei und so bleiben möge.Bei Feuerwehren üblich ist die Patenschaftsübernahme durch eine andere Wehr. Dazu hatten sich die Fürnrieder bereits vorher bereiterklärt. Ihr Vorsitzender Rainer Utz betonte die große Ehre dieses Amtes, die auf guter Freundschaft beruhe. Die Jubelwehr übergab als Dank und Erinnerung eine Florianfigur. Auch Haunritz-Högen ist Pate, und zwar der FFW Sunzendorf. Diese gratulierte durch den Vorsitzenden Norbert Pöllinger und Kommandant Sebastian Kagermeier mit einer schmucken Uhr, die für eine richtige Zeit der Freundschaft im umgebauten Gerätehaus ihren Platz finden soll.Die Gratulation von Direktor Erich Übler (Raiffeisenbank Sulzbach-Rosenberg) wurde zum Lob, was bisher und jetzt neu von der Wehr tatkräftig geschaffen wurde. Die örtlichen Männergesangvereine Haunritz und MGV Högen ergänzten ihre guten Wünsche durch die Vorsitzenden Helmut Maul und Hans-Werner Haas mit einer musikalischen Gratulation. Letztlich sprachen die Haunritzer mit Geflügelzuchtverein (Vorsitzender Fabian Bräutigam) und FCN-Fan-Club (Vorsitzender Roland Kerstupeit) sowie die Högener mit Junggesellenclub (Vorsitzender Christoph Sperber) sowie Obst- und Gartenbauverein (Vorsitzende Birgit Schmidt) ihre Wünsche aus. Letztere sagte als Präsent das Pflanzen eines Baums beim Gerätehaus zu.Ein Jubiläumsabend ist auch die beste Gelegenheit, verdiente Mitglieder zu ehren. Laut Vorstandsbeschluss waren zehn neue Ehrenmitglieder zu ernennen. Die Urkunden dazu wurden ausgehändigt an Richard Dehling, Gerhard Dotzler, Werner Niggl, Georg Schmid und Erhard Zeiler. Ernannt, aber verhindert waren Georg Dotzler, Matthias Köber, Manfred Seitz, Klaus Wagner und Gerhard Windisch. Eine besondere Ehre wurde Günter Steger zuteil, der 24 Jahre die Wehr als Vorsitzender führte und sich dabei viele Verdienste erwarb. Er darf sich nun "Ehrenvorsitzender" nennen und aus dieser Warte "seine" Wehr begleiten. Mit diesem Abschluss dankte Vorsitzender Herrmann allen, die seit längerer Zeit bei der Vorbereitung der Jubiläumstage vom 10. bis 13. Mai tatkräftig mitgeholfen haben.