Vermischtes Weigendorf

26.04.2018

Zum fünften Mal organisiert Sternwirt Jürgen Haas in Högen das Kulinarik-Fest. Dazu lädt er sich jeweils Gastköche ein, die sich an Front-Cooking-Stationen bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen lassen. Heute kommt einer nach Högen, der bekannt ist für viel Gespür für Fleisch.

Pures Schlemmen Neben Sternwirt-Juniorchef Jürgen Haas werden Ludwig Mauerer, Wolfgang Laschtowitz, Maximilian Weber und Sebastian Völkl als Gastköche sowie Fleischsommelier Johannes Lotter antreten. Schlemmen satt ist beim Kulinarik-Fest in Högen angesagt: Als Vorspeisen gibt es unter anderem Jakobsmuschel mit Rinderherz und Sellerie, Morchelpraline auf Spargelsalat und Erbsensprossen, Dim Sun von der Ente mit Rotkohlsauce, Pfeffer-Popcorn und Kresse, als Hauptgang werden zum Beispiel Wagyu Teres Major mit Gerste, Bohnen und Speck, Elchrücken mit Petersilienwurzel und Shitake-Strudel, lauwarmer Saibling, wilder Brokkoli und Fingerlimes gekocht. Das Nachspeisenbüffet hält Crema Catalana, gebratene Polenta mit Amarenakirschen und Gin-Tonic-Mousse mit Rhabarber und Minz-Inunktion vor. Eine Käseverkostung bietet der Ökohof Klischewski, Gintasting gibt es mit Sebastian Wagner. (san)

Högen. Es ist Ludwig Maurer aus dem niederbayerischen Rattenberg (Landkreis Straubing-Bogen). Im Interview erzählt der Rinderzüchter, Fernsehkoch, Fleischpapst und Buchautor, wie er auf das teuerste Rind der Welt gekommen ist.Ludwig Maurer: Das ist eine gute Frage, ich habe keine Ahnung. Der Titel ist mir ja verliehen worden. Vielleicht kommt das von meinem Interesse an Fleisch, das schon immer da war. Mein Vater war auch Koch und wir hatten daheim eine Landwirtschaft. Wenn man die Tiere erlebt, wenn sie auf die Welt kommen und sie dann hat, bis sie geschlachtet werden, hat man eine andere Sicht auf das Fleisch als wertvollstes Lebensmittel. Ich war dann bei Sternekoch Stefan Marquard und hab dort auch hauptsächlich Fleisch und Saucen gemacht, dann kam mein erstes Buch über das Thema Fleisch - und so hat sich das entwickelt.Ich wolle eine Rasse, die keiner hatte. Ich wollte das Besondere, das Außergewöhnliche. So bin ich auf das Wagyu-Rind gestoßen und dachte mir, es könnte funktionieren. Erste Züchtungen außerhalb der USA, Kanada und Neuseeland gab es damals in Belgien und Holland. Bei diesen Züchtern fragte ich an, ob sie mir ein Tier verkaufen würden. Taten sie aber nicht. Und so war unser erstes Wagyu-Rind, es hieß Tango, ein Embryonentransfer aus den USA, ausgetragen von einer niederbayerischen Kuh und geboren in Eggenfelden.Weil die Nachfrage größer ist als die Verfügbarkeit - das ist wie beim weißen Trüffel. Hinzu kommt die besondere Qualität, die durch Fetteinlagerungen bedingte charakteristische Marmorisierung des Fleisches. Und natürlich der Geschmack, der sehr intensiv und buttrig ist.Ein Vermögen ist es nicht, was man bezahlen muss. Das Kilo kostet 28 Euro, ein ganzes Tier kann aber durchaus bis zu 12 000 Euro kosten. Wer kauft sich schon eine Rolex für 24 000 Euro? Keiner, der nur wissen will, wie spät es ist. Oder einen Mont-Blanc-Füller für 2000 Euro? Sicherlich niemand, der nur etwas unterschreiben will. Die Hauptabnehmer für Wagyu-Rinder kommen aus der Sternegastronomie.Meine Philosophie ist: Das ganze Rind ist ein Edelteil, man muss nur wissen, wie man damit umgeht. Prinzipiell sind die reinen Schmorstücke wie Schulter, Kugel oder Nuss, aber auch Unterschale und natürlich die Innereien weniger beliebt. Am begehrtesten sind die kurzfasrigen Stücke. Rinderleber oder -lunge findet keiner so prickelnd.Es lässt sich aber aus allem etwas Besonderes machen: Das ist der Ursprung meiner Küchen-Philosophie. Lange Zeit kannte man zwei Möglichkeiten: kurzfaserige Stücke wie Filet oder Roastbeef als Steak, beidseitig bei großer Hitze, braten und langfaseriges Fleisch so lange schmoren oder kochen, bis es gar ist. Jetzt gibt es mit Rückwärtsgaren, Sous-vide-Garen oder Niedrigtemperaturgaren Möglichkeiten, um auf einen anderen Nenner zu kommen, das macht es interessant. Beim Kulinarik-Fest von Jürgen Haas werde ich ein Teres-Major-Stück aus der Schulter eines Wagyu-Rindes zubereiten.Inside Skirt, auf Deutsch Zwerchfellpfeiler vom Rind, bei uns auch bekannt als Kronfleisch.Weil es die meisten in die Wurst oder ins Hackfleisch schmeißen und es dafür viel zu schade ist. Gegrillt oder kurzgebraten: Es schmeckt einfach gigantisch.Teres Major sous vide gegart, im American Style mit Whisky, dazu Graupen-Risotto und Barbecue-Jus mit einer leicht rauchigen Note sowie Bohnen mit Speck - fine dining eben.