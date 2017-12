Vermischtes Weigendorf

Högen. Jürgen Haas hat Neuland betreten: Für seine Genussrevue hat er erstmals Musical-Darsteller verpflichtet. Und die sorgten dafür, dass die Besucher beim Sternwirt am Samstagabend nicht nur kulinarischen Genuss erlebten, sondern auch einen musikalischen. Janet Marie Chvatal und Marc Gremm, die mit "Schwanenprinz" in Füssen seit 2016 ihr eigenes Musical haben, traten auf - als bayerischer Märchenkönig Ludwig II. und dessen Cousine Sissi, die Kaiserin von Österreich.

Zum kaiserlich-königlichen Menü mit Fleischklößchensuppe zum Aperitif, Thunfisch & Kalb mit Wasabi-Koriandercreme und Alge, weißem Heilbuttfilet auf Belugalinsen und roter Beete, getrüffeltem Perlhuhn mit Blumenkohl, Trevisano und Champignons und zum krönenden Abschluss grüne Milchschnitte mit zweierlei Blaubeere und Schokolade gab es royale Klänge. Die Musical-Reise um die Welt, auf die das Duo, das auch privat ein Paar ist, die Gäste mitnahmen, begann am Starnberger See. Besser gesagt, auf der Roseninsel. Denn dort trafen sich Ludwig II., der bayerische Kini, und Sissi, seine Cousine und Kaiserin von Österreich insgesamt 33 Mal, um Poesie auszutauschen, wie Marc Gremm erläuterte. "Sie waren Seelenverwandte, hatten aber keine Liebesbeziehung."Der Auftakt mit "Brennende Herzen" aus Schwanenprinz, "Gold von den Sternen" aus dem Mozart-Musical machte Appetit auf mehr. Einerseits auf die Sternwirt-Küche, andererseits auf die weiteren Gesangseinlagen des Künstlerpaares. Janet Chvatal und Marc Gremm machte der Auftritt in Högen sichtlich Spaß. Sie schritten durch die Tischreihen, flirteten mit dem Publikum und animierten die Gäste zum Mitsingen. Die Zuhörer erfreuten sich an "Don't cry for me Argentina" aus dem Broadway-Klassiker Evita, "Musik der Nacht" aus Phantom der Oper und natürlich auch an Liedern, bei dem sich alles um die Liebe drehte, zum Beispiel bei "Vivo per lei", ein Stück, das viele Gäste berührte. Bei "New York, New York" münzte das Paar den Text gar auf den Sternwirt um, sang "I wanna wake up in that Landhaus, that never sleeps". Und noch eine künstlerische Freiheit genehmigten sich Janet Marie Chvatal und Marc Gremm: Aus dem "griechischen Wein" wurde schließlich ein Oberpfälzer Wein. "Musik kann nur so gut klingen, wenn der Magen voll ist", sagten die Künstler, als die Genussrevue fast zu Ende war. Die Gäste forderten durch großem Applaus eine Zugabe ein. "Wir haben zufällig eine dabei", sagte Marc Gremm schelmisch, eher er mit seiner Frau "The Prayer" sang. Dank Suppe zum Aperitif und vier Gängen inclusive eines äußerst leckeren Desserts war das Publikum längst pappsatt, einen musikalischen Nachschlag hätte es gewiss noch vertragen.