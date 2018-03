Vermischtes Weigendorf

Högen. Der rührige Obst- und Gartenbauverein (OGV) Högen traf sich zu seiner Bilanz für 2017 und der Vorschau auf das laufende Jahr. Dabei zeigte es sich, dass die Gartler aktiv am Vereinsleben beteiligt sind und den Sommer über für ein freundliches Ortsbild sorgen.

Stütze beim Backofenfest

Vorsitzende Birgit Schmidt stellte die Arbeit des Vorstands mit vier Sitzungen, der Teilnahme an den Kreisversammlungen, Gratulationen und Aktionen das Jahr über vor. Diese hatte Schriftführerin Rita Schmid aufgezeichnet und erinnerte mit dem Osterbrunnenschmuck, der Einführung des Stammtisches, der Tagesfahrt und dem Einsatz am Backofenfest an das sommerliche Programm. Im Herbst traf man sich zum Vereinsabend und der gemeinsamen Adventsfeier mit dem Männergesangverein.Weigendorfs Bürgermeister Reiner Pickel hatte die Versammlung gerne besucht, sind die Damen des OGV doch eine wichtige Stütze beim gemeindlichen Backofenfest. Dafür dankte er ebenso wie für die Ortsverschönerung mit Osterbrunnen, buntem Blumenschmuck an Häusern und in Gärten und der Pflege der öffentlichen Plätze. Er durfte auch gleich mithelfen bei der Ehrung von Johanna Körber für ihr 25-jähriges Vereinsjubiläum.Birgit Schmidt gab noch einen Ausblick auf die kommenden Monate mit Osterbrunnen, den Stammtischen ab April, einem Vortrag über richtige Ernährung, Arbeiten am Dorfplatz und der Teilnahme am Feuerwehrjubiläum. Dazu kommt noch ein Ausflug am Samstag, 7. Juli, natürlich das Backofenfest und später der Vereins- sowie der Adventsabend. Es liegt also ein arbeitsreiches Jahr vor den Mitgliedern, die aber gerne ihr Hobby pflegen.