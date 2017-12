Vermischtes Weigendorf

12.12.2017

2

0 12.12.2017

Zufrieden schaut die Spielvereinigung Weigendorf auf das Jahr 2017 zurück. Nach wie vor herrscht ein guter Zusammenhalt, und auch mit den Nachbarn klappt's sportlich und menschlich bestens.

"Was für ein Jahr!" Vorsitzender Marco Schwab unterstrich seinen Ausruf bei der adventlichen Feier im Gasthof Zum Bayerischen Johann mit der sehr guten Bilanz des ausklingenden Jahres. Er zählte die Meistertitel der ersten Mannschaft, der D- und der F1-Jugend auf.Sein Dank galt den Vorstandskollegen, Sponsoren, Trainern, Betreuern im Jugendbereich, den Eltern und allen Helfern, die dazu beigetragen haben. Als Pluspunkte vermerkte er auch die Verlängerung des Trainer-vertrags bis 2019 und die Anschaffung eines Mähroboters.Bürgermeister Reiner Pickel sah das sportliche Zusammengehen mit dem SV Hartmannshof vor ein paar Jahren als richtigen Schritt an, der jetzt mit dem Aufstieg auch gute Früchte trug. Der Bitte, dies weiter zu pflegen, dürfte nichts im Weg stehen. Sein Dank galt den vielen ehrenamtlich tätigen Mitgliedern, ohne die ein Verein nicht existieren kann.Vom Nachbarverein sprach 2. Vorsitzender Horst Volkert jun. Grüße und gute Wünsche aus. Er ist überzeugt, dass die gute Verbindung bestehen bleibt.Eine angenehme Pflicht übernahmen die beiden Vorsitzenden Marco Schwab und Klaus Pickel mit der Ehrung langjähriger Mitglieder. Die Vereinsurkunden dazu gingen für 25 Jahre Mitgliedschaft an Andreas Ertel, Johannes Seidl, Reiner Mayer, Bernd Kohl, Rainer Haller und Roland Schötz. Bereits vor 40 Jahren, also etwas nach der Gründerzeit, traten Manfred Herrmann, Rudolf Stürzenhofecker, Hermann Luber, Markus Rothgang, Leo Schwab, Reiner Sperber und Manfred Schmidt ein. Zum frühen Stamm zählen Josef Meier, Gerd Ertel, Heinz Luber, Helmut Süß und Siegfried Sörgel, die der SpVgg seit 50 Jahren die Treue halten.Nach der Kaffeepause mit Stollen und Plätzchen unterhielt Klaus Pickel mit einer fröhlichen Geschichte. Dann kam die Geschenketour, bei der die Mannschaften ihren Spielführern und Trainern für ihr Engagement dankten. Der Verein vergaß auch die Helfer im Hintergrund nicht, darunter das Sportheimteam, Platzwarte und Wäscherinnen.