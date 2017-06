Vermischtes Weigendorf

18.06.2017

2

0 18.06.2017

Vor 125 Jahre fanden sich Soldatenvereine als eine Art Selbsthilfegruppe für Veteranen und Witwen zusammen. Heute sind sie mehr ein geselliger Kreis und kämpfen gegen den Mitgliederschwund an. Eine Aufgabe wollen sie sich aber nicht nehmen lassen.

Ehrungen 40 Jahre Mitgliedschaft: Albert Grötsch, Georg Schmid, Willi Schötz und Georg Luber



50 Jahre Mitgliedschaft: Adolf Berschneider



Besondere Verdienste: Georg Übler und Siegfried Sörgel . (fm)

Der Mahnung zum Erhalt des Friedens widmete die Soldaten- und Reservistenkameradschaft (SRK) Haunritz-Högen ihre 125-Jahr-Feier. Vor der Fahne lief im Saal des Gasthofs Zum Alten Fritz der Festabend ab, den der Männerchor Haunritz mit dem Haunritz- und einem Freundschaftslied eröffnete.In einer Kurzchronik fasste Vorsitzender Gerhard Windisch die Vereinsgeschichte von der Gründung über die Kriegsjahre bis zur Gegenwart zusammen. Die jüngere Vergangenheit prägten ein nachlassendes Interesse der Öffentlichkeit und sinkende Mitgliederzahlen. Daher arbeite die Kameradschaft seit einigen Jahren mit dem Nachbarn in Weigendorf bei Veranstaltungen zusammen. Denn die Notwendigkeit der Friedensarbeit bestehe nach wie vor.In Europa trage die stabile deutsch-französische Freundschaft viel zum Frieden bei. Doch angesichts vieler Konflikte am Rande unseres Kontinents müsse das Bemühen darum wieder verstärkt werden. Die Soldatenvereine blieben Mahner für den Erhalt unserer Werte.Ähnliche Schlüsse zog Weigendorfs Bürgermeister Reiner Pickel. Die Kameradschaften erreichten die jüngere Generation kaum mehr. In einer seit 70 Jahren währenden Friedenszeit scheine das Bewusstsein an der Basis nachzulassen, dass für Demokratie und Recht immer gearbeitet werden müsse.Gedanken über die Bundeswehr machte sich der katholische Diakon Markus Weinländer und fragte, ob das Berufssoldatentum noch notwendig sei. Die Welt brauche zur Verteidigung sowohl Soldaten als auch die richtige Einstellung der Bürger. "Jesus mahnt, bei Konflikten miteinander zu reden. Das gemeinsam gebetete Vaterunser bietet dazu eine Grundlage", empfahl der Diakon.Der Bezirks- und Kreisvorsitzende des Bayerischen Soldatenbundes (BSB), Horst Embacher, machte eine schlechte Stimmung für Soldaten aus. Aber Frieden komme nicht von selbst. Mit den Soldaten behielten auch deren Vereine ihre Berechtigung. Sie beteiligten sich in der Kriegsgräbersammlung an der Erinnerung und Mahnung. Landrat Richard Reisinger nahm diesen Faden als stellvertretender Bundesvorsitzender der Kriegsgräberfürsorge auf. Die würdige Bestattung von etwa 33 000 Kriegstoten stehe noch aus. "Versöhnung über den Gräbern" bleibe ein großes Anliegen.Am zweiten Tag des Jubiläums folgte ein Gedenkgottesdienst in der Johanneskirche Högen. Er wurde vom Männergesangverein Högen unter Gerhart Neubauer musikalisch umrahmt. Pfarrer Markus Vedder sprach vom sinnlosen Sterben in den Kriegen, das schon lange zurückliegt, gab aber zu bedenken: "Leiden verjährt niemals!"Nach dem Schlusslied wurde die Totentafel in den Kirchhof getragen, wo sie vor zwei einfachen Kreuzen aus Birkenholz an die Gefallenen der beiden Weltkriege erinnerte. Die Ansprache des Vorsitzenden Gerhard Windisch wurde von Trauerweisen des Posaunenchors Hartmannshof unter Katharina Polster und des Männerchors umrahmt. Beim "Guten Kameraden" senkte sich die Fahne zum Gedenken an die Opfer.