Vermischtes Weigendorf

02.08.2017

2

0 02.08.2017

Von vielen Sommerfesten unterscheidet sich das im Seminarhaus durch seine ruhige Gelassenheit und die ökologische Ausrichtung.

Gerade das schätzen Mitglieder und Gäste der Begegnungsstätte, die von Irene Heiß-Eppig und Monika Ott geleitet wird. Schon das Ambiente des denkmalgeschützten ehemaligen Bauernhofs wirkt wie Balsam auf die Nerven. Gleiches galt für die zarten Akkordeontöne von Evelyn Borchart. Den Gegenpart nahm der Ire David Bradfield mit seinen lebhaft gespielten Melodien am Dudelsack ein.Moderator Christian Schwab führte durch das Programm mit dem Basteln von Schleuderbällen unter dem Nußbaum am Hang oder der Vorführung des Films "Die Flucht" mit authentischen Szenen aus jüngster Zeit. Die Kinder warteten schon ungeduldig auf den Töpfermeister Ewald Bialek, der ihnen dabei half, auf seiner Drehscheibe aus Lehmbrocken Tassen und Teller zu formen.In der Kulturscheune zeigte der Verein Erdcharta Oberpfalz seine Ausstellung von Personen und Betrieben mit ökologischer Ausrichtung. Er hatte sie von ihrer Station im St.-Anna-Krankenhaus in Sulzbach-Rosenberg mit nach Deinsdorf genommen.