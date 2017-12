Vermischtes Weigendorf

03.12.2017

03.12.2017

Der Imkerverein Jura-Högen mit seinen rund 20 Mitgliedern ist stolz auf seine zwei "Gold-Jungs". Karlheinz Haas aus Haunritz und Bernd Fischer aus Hartmannshof erreichten bei der Honigprämierung des Deutschen Imkerbundes höchste Auszeichnungen.

Auf der Bayerischen Honigmesse in Ködiz/Hof wurde im Namen des Landesverbandes Bayerischer Imker jeweils deren Honig in den Kategorien Aufmachung, Sauberkeit, Zustand, Geruch, Geschmack, Wassergehalt und Invertase bewertet.Hierbei erreichte Karlheinz Haas, der bereits viele Jahrzehnte imkert, nach 2013 erneut das Qualitätsmerkmal "Gold 1a". Bernd Fischer imkert seit vier Jahren und konnte auf Anhieb nach der Goldmedaille greifen. "Die Imkerei leistet einen äußerst wichtigen ökologischen Beitrag über die Bestäubungsleistung. Was ist, wenn es in Zukunft keine Bienen mehr gibt?", so Haas.Bernd Fischer merkte bei der Verleihung an, dass der Verein durchaus noch Nachwuchs verkraften könnte. In den letzten Jahren hätten sich wieder mehr junge Menschen für dieses tolle Hobby begeistern können. "Wir arbeiten hier sehr eng mit dem Bienenzuchtverein in Sulzbach-Rosenberg zusammen. Dort wird jedes Jahr das ,Imkern auf Probe' angeboten."Über einen Zeitraum von zwei Jahren erfahren die Teilnehmer hier unter fachmännischer Anleitung alles über die Imkerei - sowohl in Theorie, als auch in der Praxis. Jeder bekommt sein eigenes Volk zur Betreuung und darf den geernteten Honig für sich behalten. Im zweiten Jahr entscheidet jeder selbst, ob es mit dem Imkern weitergehen soll. Dann darf man das Volk mit zu sich nach Hause nehmen und bekommt im Bedarfsfall immer Tipps und Unterstützung von den Profis im Verein, erklärt Fischer. Info: www.bienenzuchtverein-sulzbach-rosenberg.de.