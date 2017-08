Vermischtes Weigendorf

10.08.2017

2

10.08.2017

Gerne demonstriert die Feuerwehr der Bevölkerung ihre Ausstattung und Einsatzbereitschaft. Den Tag der offenen Tür kleidet sie in einen gemütlichen Rahmen. Kaffee und Kuchen sowie Getränke und Grillschmankerl standen bereit. Zwei Feuerwehrleute aus Neukirchen bauten ihr Trainingsgerät für den Umgang mit Feuerlöschern auf. Bei Kindern fand es großen Zuspruch. Andere versuchten sich als Hochstapler an Bierkästen, wobei sie ein Halteseil bei Abstürzen sicherte. Das Löschfahrzeug stand mit seinen Geräten zur Besichtigung offen. Am späten Nachmittag war dann das Spanferkel vom Grill gar. Da hatte auch Walter Rassauer sein Keyboard ausgepackt und servierte zum Essen die musikalische Beilage mit Oldies und Evergreens.