Vermischtes Weigendorf

16.01.2018

0

0 16.01.2018

Eifrig trainiert die Tanzgarde der SpVgg für ihre Auftritte im heuer nur kurzen Fasching. Mt Doris Schmidt und Elke Zimmermann an der Spitze kümmern sich weitere vier Betreuerinnen um die drei Gruppen der 6- bis 14-jährigen Mädchen. Die Eltern bringen die 27 Kinder jeden Samstag zum Training in der Schulturnhalle Hartmannshof um 13.30 Uhr. Dann müssen noch die Gardeuniformen genäht oder ergänzt werden, damit die Gruppe auch dem Auge etwas bietet. Doch alle sind mit Begeisterung dabei und nehmen die Mühen in Kauf. Bild: fm