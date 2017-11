Vermischtes Weigendorf

03.11.2017

03.11.2017

Den österreichischen Nationalfeiertag nutzte die Partnergemeinde Oed/Öhling aus Niederösterreich, um mit allen Gemeinderäten und Gemeindeangestellten nach Weigendorf zu reisen.

Die Anreise der Gäste führte nach einem Stopp in Regensburg in die Partnergemeinde. Am Abend begrüßte Bürgermeister Reiner Pickel mit allen Gemeinderäten die österreichische Gruppe im Gasthaus Zum Bayerischen Johann in Oed. Er freute sich über die Besucher und erläuterte die Gründung der Freundschaft.Der Gastwirt und Sänger Gerhard Bayer hatte beim Studium der Landkarte festgestellt, dass es in Österreich einen Ort mit dem Namen Oed gibt. In der Singstunde des örtlichen Gesangsvereins wurde mit dem damaligen Bürgermeister Hans Rahm die Idee geboren, diesen Ort zu besuchen. 1979 startete eine Abordnung von vier Personen dorthin und traf im Gasthof Sebald beim Mittagessen den seinerzeitigen Vizebürgermeister Josef Kamer an. Bereits an diesem Abend wurde bei einem Wirtshausplausch die Freundschaft geboren.Es folgten immer wieder gegenseitige Besuche des Sängerbunds Oed, und es entstanden private Freundschaften. Im Jahr 2008 haben die Bürgermeister Josef Dirnberger und der ebenfalls an diesem Abend anwesende Altbürgermeister Georg Schmid die Patenschaft der Gemeinden urkundlich besiegelt. Die Feuerwehr und Jugend der SpVgg Weigendorf besuchten in der Vergangenheit ebenfalls schon die Partnergemeinde. Bürgermeister Pickel stellte die Gemeinde Weigendorf und ihre Gemeinderäte vor.Für die Gemeinde Oed/Öhling freute sich die Bürgermeisterin und Landtagsabgeordnete Michaela Hinterholzer über den herzlichen Empfang. Sie stellte ebenfalls kurz ihre Gemeinde, die im Mostviertel zwischen Linz und Wien liegt, vor. Stolz erzählte sie vom Sturmhof, den die Gemeinde Oed/Öhling aufwendig renoviert hat und am 30. Juni sowie 1. Juli 2018 einweihen will. Dazu lud die Bürgermeisterin die Weigendorfer schon jetzt ein. Der weitere Abend wurde mit vielen gemeinsamen Gesprächen und bilateralem Austausch gefeiert.Am nächsten Tag fungierte Bürgermeister Reiner Pickel als Reiseführer im Bus der Gäste. Nach einer Rundfahrt durch alle Gemeindeteile und den Besuch des Dorfplatzes in Haunritz lud er zu einem Weißwurstfrühstück im Gasthaus Zum alten Fritz in Haunritz ein. Bei der Verabschiedung freuten sich alle schon auf das Wiedersehen im Juni 2018 beim nächsten Besuch in Oed/Öhling.