22.12.2017

Neukirchen/Högen. Der Zweckverband der Bachetsfeld-Gruppe versorgt 50 Ortschaft in den Gemeinden Neukirchen, Etzelwang, Weigendorf, Illschwang, Birgland und Sulzbach-Rosenberg mit Trinkwasser. In seinem Auftrag hat die Kommunalberatung Dr. Schulte-Röder in Veitshöchheim die Beiträge und Gebühren durchgerechnet. Die Ergebnisse legte sie in einer Zweckverbandssitzung vor.

Derzeit beträgt der Wasserpreis 1,45 Euro pro Kubikmeter. Nach der neuen Kalkulation wären 1,42 Euro ausreichend, um kostendeckend zu arbeiten. Bei den Herstellungsbeiträgen kam das Büro auf 1,76 Euro pro Quadratmeter Grundstücksfläche und einen Betrag von 8,98 Euro für die Geschossfläche. Einige Verbandsräte wunderten sich, warum der Betrag für die Grundstücksfläche niedriger und für die Geschossfläche höher als bisher liege. Eine mögliche Erklärung liege darin, dass in den bisherigen Kalkulationen entsprechende Vorhalteflächen enthalten waren, vermutete Dr. Schulte.Mehrheitlich entschied sich die Verbandsversammlung dafür, den Wasserpreis bei 1,45 Euro pro Kubikmeter zu belassen. Auch die Beitragssätze für Grundstücks- und Geschossfläche bleiben unverändert.