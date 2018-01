Wirtschaft Weigendorf

11.01.2018

0 11.01.2018

Die Urkunde der Handwerkskammer für zehn Jahre händigte er an Walter Graf und Arthur Axt aus. Fast sein ganzes bisheriges Arbeitsleben hat Roman Gabruk , der das 20-jährige Betriebsjubiläum feierte, bei der Firma Seitz verbracht.Quasi zum "lebenden Inventar" gehört Gerhard Kiesel , der seit der Lehre vor 45 Jahren das Schreinerhandwerk in allen Gebieten ausgeübt hat. Auf seine fachliche Kompetenz und Ausdauer war Verlass. Er ist der "zentrale Punkt" in der Werkstatt, hat die Entwicklung mitgemacht und viele Lehrlinge ausgebildet. Die seltene Betriebstreue und Stütze zu allen Zeiten unterstrich auch sein früherer Chef Manfred Seitz .