01.06.2017

Führungskrisen sind beim Skiclub "Hüttenjäger" kein Thema. Der alte Vorstand ist auch der neue. Der 2000 gegründete Verein mit sozialer Ader, bei dem es auch finanziell gut läuft, ist für die Zukunft gerüstet. Vom Gemeinschaftsgeist geprägt war auch die Jahreshauptversammlung in der OWV-Hütte.

Präsident Gerhard Lehner führt die "Hüttenjäger" auch in die nächsten zwei Jahre. Ihm zur Seite stehen zweiter Vorsitzender Matthias Wolfram, Kassiererin Gudrun Heibl und Schriftführerin Karin Bertl. Zu den Beisitzern Bernd Heibl, Stefan Sternkopf und Claudia Adam kamen Teresa Bertelshofer und Melanie Kiener neu hinzu. Revisoren bleiben Hans Kneidl und Andrea Wolfram. Lehner informierte über vier Beitritte bei aktuell 107 Mitgliedern. Neben 13 Stammtischen erwähnte Lehner die Kanutour auf der Schwarzach sowie die Beteiligung am Bürgerfest und am Weißbierfest in Schlammersdorf. Ein voller Erfolg war die Christbaumaktion mit über 400 verkauften Exemplaren. Aus dem Erlös der Jahresendfeier in Dürnast erhielt das HPZ Irchenrieth eine Spende. Bei minus 25 Grad wurde der Wilde Kaiser erstürmt, und bei besten Pistenverhältnissen genossen die Skifreunde vier erholsame Tage in Saalbach-Hinterglemm. In der Terminvorschau lud der Präsident bereits für das Pfingstwochenende, 3. und 4. Juni, zur Kanutour mit Zeltübernachtung am Müllner-Hof ein. Zudem ist am 17.September eine Radtour geplant.