30.07.2017

"Hervorragend, wie in Weiherhammer gewohnt. Löschziel erreicht", lautete am Donnerstag die Bewertung des Schiedsrichtertrios mit Kreisbrandinspektor Wolfgang Schwarz, Kreisbrandmeister Marco Saller und Hans Pappenberger für die 99. und 100. Gruppe nach der zweistündigen Leistungsprüfung "Wasser, Variante III mit Atemschutz". Er sei froh, dass auch Frauen tagsüber mit ausrückten, bemerkte Schwarz. Die mehrwöchige Ausbildung hatten Andreas Biersack, Sebastian Schmid und Andreas Wunder übernommen. Kommandant Hans Rodler betonte den hohen Stellenwert der Weiterbildung mit dem Beginn der Leistungsprüfungen in den 60er Jahren, die unabdingbar für den Ernstfall seien. Anerkennung verdiene deshalb, dass die Aktiven viel Freizeit neben beruflicher Anforderung opferten. Bürgermeister Ludwig Biller lobte das Engagement, und Vorsitzender Rajmund Buchmann fügte an: "Ich bin stolz, dass wir so eine aktive Truppe haben." Schließlich waren zwei seiner Töchter unter den Prüflingen. Schwarz verlieh das Leistungsabzeichen in Bronze an Stephanie Englert, in Silber an Dominik Callejon, Matthias Englert Magdalena Herrmann, Lukas Reger, Maik Schambeck, Stefan Wildenauer. Gold erhielten Sabine Buchmann, Dieter Grünbauer, Sebastian Schmid, Christoph Wagner, Gold/Blau Johannes Aigner. Bild: bk