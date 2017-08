Freizeit Weiherhammer

17.08.2017

5

0 17.08.2017

Bei der Jugend der Wasserwacht geht es heiß her. Neben den Schwimmabzeichen absolvieren die Mitglieder zusätzlich den Leistungswettbewerb der Jugend.

Technische Leiterin Franziska Gmeiner überreichte 22 Schwimmabzeichen in Bronze, 20 in Silber sowie 14 in Gold. Für den Leistungswettbewerb schwammen die jungen Mitglieder zusätzliche Disziplinen auf Zeit.In den Altersstufen sechs bis acht Jahre (Stufe 1) und neun bis elf Jahre (Stufe 2) ging der Wettbewerb gemischt über die Bühne. Den Sieg in der Stufe 1 errang Benno Klemm vor Maria Gallersdörfer und Luis Klier. Gewinner in der Stufe 2 war Lars Stohldreier gefolgt von Sophie Winter und Lisa Ziegler. Die Erstplatzierten erhielten Pokale, die Zweiten und Dritten Medaillen, gespendet von der Firma "Black & White Cocktaildream". Nach den Ehrungen feierten die Buben und Mädchen ihre Erfolge mit Hamburgern vom Grill.