Freizeit Weiherhammer

14.08.2017

Die Bootstour von TSG-Jugendabteilung und Wasserwacht lockte am Samstagvormittag über zwei Dutzend Teilnehmer an. Erstaunlich war, wie schnell sich die Kinder und Jugendlichen aus Mantel, Weiherhammer und Umgebung mit den Kanus des Verleihers Frieser aus Weiden vertraut machten. Bald hatten sie die richtige Technik für die Paddel und die Balance auf der Naab heraus.

Die Vorsitzende der TSG-Jugend, Judith Köhler, und Martin Tafelmeyer von der Wasserwacht leiteten die Einsteiger am Treffpunkt in Oberwildenau an, versorgten sie am Ufer mit den wichtigsten Informationen, aber auch mit Getränken, Obst und Schokoriegeln. Zur Sicherheit musten alle Schwimmwesten anlegen.Bereits nach guten zwei Stunden und neun Kilometern erreichte die TSG-Flotte das Ziel in Oberköblitz. "Da zahlreiche Teilnehmer motiviert waren und den Spaß am Kanufahren entdeckten, ging das so flott," freute sich Köhler. Einmal, beim Wehr der Naabmühle, war Muskelkraft gefragt, als die Boote umgesetzt werden mussten. Natürlich endete der Ausflug am Zielort mit einem gemütlichen Teil beim Grillen.