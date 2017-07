Freizeit Weiherhammer

14.07.2017

4

0 14.07.2017

Der verstorbene Karl Förster hat sich um die TSG große Verdienste erworben. Davon profitiert heute noch der Fußballnachwuchs. Er hatte Spaß beim Turnier um den Förster-Gedächtnis-Cup.

Ausrichter war die Spielgemeinschaft Etzenricht/Weiherhammer. 170 G-, F- und E-Junioren wollten den Pokal. Bei den E-Junioren traten vier Mannschaften an. Neben dem Kleinfeldturnier wurde ein Achtmeterschießen ausgetragen. Beide Turniere gewann die SG Luhe/Luhe-Markt/Neudorf. Mirko Meyer war bester Torschütze. Zweiter wurde der SV Raigering vor der SG Etzenricht/Weiherhammer und dem VfB Mantel.Bei Mittagshitze kämpften fünf G-Junioren-Mannschaften um die Trophäe. Es gewann der VfB Mantel, der mit Nathan Farnbauer den Torschützenkönig stellte. Zweiter wurde die DJK Weiden, gefolgt von der SG Irchenrieth/Waldau/Letzau, der SG Etzenricht/Weiherhammer und der SG Luhe/Luhe-Markt/Neudorf. Das F-Jugend-Turnier entschied der FC Weiden-Ost gegen den Gastgeber SG Etzenricht/Weiherhammer in einem heiß umkämpften Finale für sich.Das kleine Finale gewann der SV Altenstadt gegen die SV TUS/DJK Grafenwöhr. Fünfter wurde der VfB Mantel vor der SG Luhe/Luhe-Markt/Neudorf. Den vorletzten Platz belegte der TSV Kirchendemenreuth vor der SpVgg Pirk. Am Ende hatten 3 Jungs 7 Tore erzielt. So musste die Torschützentrophäe unter den Dreien mit einem Torschuss von der Mittellinie noch ausgespielt werden. Der glückliche Sieger war Christiano Consalves. Gegen die heißen Temperaturen half bei den kleinen Stars oft nur Wassereis, das es kostenlos zur Abkühlung gab. Sollten die Kinder immer noch nicht genug gelaufen und Energie verbraucht haben, konnten sie sich in einer Hüpfburg weiter austoben, oder ihre Schusskraft an einem Mesgerät ermitteln lassen.Die Trainer der drei Mannschaften der SG Etzenricht/Weiherhammer bedankten sich bei Fabian Magerl für die tatkräftige Unterstützung. Er absolvierte ein freiwilliges soziales Jahr bei der TSG.