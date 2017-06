Freizeit Weiherhammer

Ferien genießen? Denkste. Einige Schüler nutzen die freien Tage, um in die Arbeitswelt hineinzuschnuppern. Sie nehmen an Kursen von Unternehmen teil, die auf technische Berufe aufmerksam machen wollen.

Weiherhammer/Parkstein. Vergangene Woche nahmen zwei Schülerinnen und 15 Schüler aus Abgangsklassen von Mittel-, Realschulen und Gymnasien in den Ferien am BHS-Technik-Camp teil. Bei Projekten testeten die Teilnehmer ihre Fertigkeiten aus. Ausbilder von Unternehmen begleiteten und berieten sie dabei. Die Projektarbeiten waren anspruchsvoll. Dafür musten die jungen Leute bohren, schrauben und löten. Außerdem gab es eine Werksbesichtigung. Die Gruppe sah sich auch die Wellpappen-Anlage im laufenden Betrieb der Firma Mondi in Eschenbach an."Sie haben sich engagiert und motiviert gezeigt", lobte BHS-Personalchef Manfred Riedl. Der Personalmanager wies die Schulabgänger auf die Vorzüge einer fundierten Ausbildung in den vielfältigen Bereichen hin. "Besser eine gute Ausbildung in der Industrie als ein mittelmäßiges Studium", lautete sein Ratschlag. Ein Teil der Schüler erhielt sogar konkrete Angebote für Ausbildungsverträge.Drei Berufe in zwei Wochen lernten 14 Schüler bei "Young Talents Elektro/Mechanik" kennen. Sie haben sich kürzlich bei einem Praktikum über die Ausbildung zum Elektroniker, Mechatroniker und Metallbauer bei Witron informiert. Ausbilder und Azubis sprachen mit den Jugendlichen darüber. Die Teilnehmer waren überrascht über die Praxisnähe des "Young Talents"-Programms, das sich an den Inhalten einer Ausbildung orientiert Dass der Lerneffekt enorm war, zeigte sich bei der Projektarbeit. Alle Teilnehmer konnten die Jury von Talent und Motivation überzeugen. Sie bekamen einen Ausbildungsvertrag mit Beginn im September 2018.