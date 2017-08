Freizeit Weiherhammer

Wegen der Hitze wurde aus der Radtour der Siedlergemeinschaft eine Autofahrt. Vorsitzender Horst Helgert, Hans Kellermann und Edwin Müller brachten am Dienstag 14 Kinder in die Bowling-Welt nach Weiden. Der Nachmittag hielt kostenloses Spiel und Spaß bereit und verging wie im Flug. Zur Stärkung gab es vor der Rückfahrt eine Brotzeit und Getränke. Urkunden überreichte der Siedlerchef an die drei Besten: 1. Tobias Posset (299 Punkte), 2. Noelia Rosario (298 Punkte), 3. Marlene Kellermann (283 Punkte). Alle Kinder freuten sich über Eis- und Bowling-Gutscheine. Bild: bk