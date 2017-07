Kultur Weiherhammer

Genial und fulminant: Die "Golden Glitter Band" mit Sänger Markus Engelstädter begeistert bei ihrem Auftritt im BHS-Innovation Center nach sechsjähriger Bühnenabstinenz rund 900 Gäste.

Die Musiker präsentierten am Freitagabend nicht nur Hits aus vergangenen Jahrzehnten, sie lieferten dazu eine perfekte Show. Beleuchtete Ballons schwebten über den Gästen und machten aus der Schlagernacht trotz der Kälte die "heißeste Show des Jahres".Dabei sah eine Stunde vor Beginn des Auftritts der "Golden Glitter Band" der Himmel alles andere als geeignet für das Open Air aus. Strömender Regen vermieste zunächst den Besuchern den Weg direkt vor die Bühne. Doch pünktlich zum Auftritt verzogen sich die Regenwolken. Zum Start hatte die Band die erste Überraschung parat: "Brad Hering" schwebte in einer goldenen Gondel über den Köpfen der Besucher hinweg auf die Bühne ein.Im langen brauen Pelzmantel entstieg Brad aus der Gondel, die am langen Ausleger eines Baukranes hing. "Ein Bett im Kornfeld" sang Markus Engelstädter bei seinem Auftritt aus luftiger Höhe kommend. Geschickt moderierte er seine nachfolgenden Songs an, radebrechte in italienisch klingenden Deutsch und band das Publikum mit ein.So führte er immer zum nächsten Hit. "Michaela", "Amigo Charlie" oder "Hallo Again" folgten, bevor Brad etwas "Himbeereis am Steckerl" unter die Zuschauer brachte, passend natürlich zu "Himbeereis zum Frühstück". Die Hände der Besucher blieben fast "am Himmel kleben".Engelstädter zeigte sich aber nicht nur als perfekter Sänger, er beherrscht ebenso gut auch die Trompete oder das Saxofon, Das Enrico und Angelo Cabanossi mit ihrem "Italoslang" als Tuba bezeichnen. Seine Bandmitglieder, nicht nur die beiden Cabanossis, auch Pinot Grigio, die beiden Damen "Cindy und Bert", oder "Brus Chetta" band "Brad Hering" alias Engelstädter voll in sein Programm mit ein.Ein weiterer Überraschungseffekt: Beim Lied der "Biene Maja" kam diese aus der Dunkelheit herangeflogen. "Wunder gibt es immer wieder" sang Engelstädter am Ende des Auftritts, ein solches hat die "Golden Glitter Band" mit ihrem Auftritt vollbracht. Drei Zugaben und als letztes "Mama Leone", dann war der Abend zu Ende. Erst jetzt bemerkten die Besucher, wie kühl es kurz vor Mitternacht geworden war.