Kultur Weiherhammer

12.07.2017

12.07.2017

Auf Initiative der Lehrerin Carina Hartwig stellte jede Klasse der Grund- und Mittelschule im Kunstunterricht einen berühmten Maler in den Mittelpunkt. Dann machten sich die Buben und Mädchen daran, deren Bilder nachzuahmen. Die Ergebnisse stellten sie bei einer Vernissage vor.

Die erste Klasse von Roswitha Kurz hatte Hans Langner aus Bad Tölz und seine Vogelbilder kennengelernt. Die Schüler malten mit leuchtenden Acrylfarben lustige Piepmätze in jeglichen Formen. In der zweiten Klasse, entstanden zusammen mit den Lehrerinnen Roswitha Bernklau und Christine Rupprecht Werke nach Art des Spaniers Joan Miró mit Stoff und Faden neu und anders umgesetzt. Die Kombiklasse 2/3 von Carina Hartwig stellte den Wiener Friedensreich Hundertwasser in den Mittelpunkt und erstellte "dunkelbunte" Bilder mit gerundeten Formen. Die dritte Klasse gestaltete Paul Klees berühmtes Bild "Farbwege" mit Acrylfarben auf Keilrahmen nach. Unter der Leitung von Barbara Schwemmer entstanden in der "Vierten" von John Rizzi inspirierte Darstellungen auf kartonierten Leinwänden.Die Buben und Mädchen waren mit Begeisterung dabei und entdeckten, dass jeder kreativ arbeiten kann und eine eigene Art hat, sich auszudrücken. Am Ausstellungsabend präsentierten die Schulkinder sowohl die Künstler als auch ihre eigenen Werke professionell. Viele Eltern halfen durch den Kauf der Bilder zu fairen Preisen mit, die Unkosten für Farben und Rahmen zu decken. Der Elternbeirat verköstigte die Gäste.