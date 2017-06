CSU will Öffentlichkeitsarbeit ausbauen

27.06.2017

"Die CSU will die politische Arbeit und Leistung für die Bürgerschaft noch transparenter gestalten. Die Strategien hierzu haben wir in zwei Vorstandssitzungen beraten", informierte Vorsitzender Severin Hirmer in der Vollversammlung des Ortsverbands im Sportheim.

Hirmer kündigte einige Neuerungen an. Geplant sei ein jährliches Fest mit JU und FU. Ferner sei ein Bürgergespräch mit Albert Rupprecht vorgesehen. Als Erfolge hob Hirmer die Osterbrunnen-Aktion der Frauen-Union und die Sonnwendfeier der Jungen Union hervor. Als harten Schlag bezeichnete er dagegen den unerwarteten Verlust des verdienten Mitglieds Josef Meyer. Nachbarbürgermeister und Kreisvorsitzender Stephan Oetzinger dankte für die Unterstützung und schwor die Parteifreunde auf den Wahlkampf ein. "Es ist enorm wichtig, dass die CSU den Freistaat Bayern mit entsprechendem Gewicht auf Bundesebene vertreten kann."Die Europäische Union sei "das größte Friedensprojekt aller Zeiten". Als Zweckverbandsvorsitzender lobte er die auf kommunaler Ebene mittlerweile reibungslose Zusammenarbeit zwischen Mantel und Weiherhammer.Die Themen Güterverkehrszentrum, Verkehrsbelastung "Dürrer Schlag/Bildbaum" beherrschten die Diskussion auch noch nach Ende der Versammlung.