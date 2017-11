Deutschlandrat der Jungen Union in Weiherhammer

26.11.2017

Von Hamburg bis Kempten, von Düsseldorf bis Greiz reisten rund 70 Delegierte zum zweitägigen Deutschlandrat der Jungen Union nach Weiherhammer. Erneut war das Innovision Center der BHS Corrugated die Veranstaltungsstätte für eine hochkarätige überregionale Tagung. JU-Bundesvorsitzender MdB Paul Ziemiak sparte nicht mit Lob für die Gastgeber, die "exzellente Botschafter" Bayerns in einem ebenso "exzellenten Botschaftsgebäude" seien.

Bayerns JU-Landes-Vizevorsitzender Stephan Oetzinger hatte hinter den Kulissen die Fäden für das Zustandekommen des JU-Deutschlandsrats in Weiherhammer gezogen. Zu Gast waren u. a. Heimat- und Finanzminister Markus Söder sowie der Vize-Generalsekretär der CSU, Markus Blume. Der bayerische JU-Chef Dr. Hans Reichhart sieht Weiherhammer als Symbol, "dass nicht nur die Städte blühen, sondern auch das Land". Am Samstagabend verlustierte sich der Unions-Nachwuchs bis um 2.30 Uhr im Koppmann-Stadl in Dürnast, wo die bekannte Band "Freistaat" aufspielte. (Seite 3)