Politik Weiherhammer

17.09.2017

27

0 17.09.201727

Schlag 17.17 Uhr - in Erinnerung an das Jahr 1717 - eröffnet die Gemeinde Weiherhammer den Festakt zum 300-jährigen Bestehen. Der knapp 4000 Einwohner zählende Ort gilt inzwischen als "Innovations-Motor" weltweit. Zum Jubiläum freut sich die Gemeinde über drei neue Ehrenbürger.

"Quantensprung"

"Gegenentwurf" Das etwas andere Grußwort sprach Landrat Andreas Meier. Er bezeichnete das Engagement der Geehrten für die Gemeinschaft als "Gegenentwurf" zu den (künftigen) "Nazis" im Deutschen Bundestag. Eine Woche vor der Bundestagswahl nutzte Meier den Festakt als Plattform, die Ehrenbürger als "Stützen der Gesellschaft, die unser Land voranbringen" zu würdigen - im Gegensatz zu einer schreienden und Tomaten werfenden Menge von Rechts bei kürzlichen Kundgebungen. Der ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete Georg Pfannenstein ließ als Laudator aufhorchen: Er würdigte den Einsatz von MdB Albert Rupprecht (CSU) für das Überbetriebliche Ausbildungszentrum in Ostbayern als "stets hilfreich und effektiv". (cf)

Sie wirkten wie eine Frischzellenkur für das damals weitgehend verstaubte ehemals staatliche Hüttenwerk. Laudator Georg Pfannenstein über Christian Engel

Unser Erfolg ist der Erfolg der Mitarbeiter. Lars Engel, Geschäftsführer BHS Corrugated

Im futuristischen Innovisions-Center drehte Heimatpfleger Lothar Kraus die Zeit drei Jahrhunderte zurück, als das Land noch unter den Folgen des 30-jährigen Krieges litt. Die damals unendlichen Domänen-Forste lieferten das Holz für das neue Eisenwerk, die riesige Weiherlandschaft den "Rohstoff" für die Wasserräder. Auf 295 Zentner belief sich der Ausstoß an Roheisen in zwei Wochen. "Vom Hochofen zur Industriegemeinde": Bürgermeister Ludwig Biller berichtete nicht ohne Stolz von 3000 sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen in der Gemeinde. Für globales Renommee sorgt heute die BHS Corrugated, die im historischen Gleichklang ebenfalls auf eine 300-jährige Hüttentradition blicken kann.Der ehemalige Gesamtbetriebsratsvorsitzende und Bundestagsabgeordnete a. D. Georg Pfannenstein würdigte die außerordentliche Leistung der neuen Ehrenbürger, der Geschäftsführer Christian und Lars Engel sowie des einstigen technischen Geschäftsführers und Gesellschafters Edmund Bradatsch.110 Millionen Euro steckte die Familie Engel seit 1993 in den Standort, die Zahl der Mitarbeiter stieg von 320 auf 1000. In der neuerlichen Großinvestition von 65 Millionen Euro sieht Pfannenstein einen "Garanten für eine erfolgreiche Zukunft". Damit auch künftig "jeder zweite Quadratmeter Wellpappe weltweit" auf Maschinen der BHS gefertigt wird, sind bis 2020 weitere Investitionen von 30 Millionen Euro geplant. Pfannenstein lobte Bradatsch als "genialen Konstrukteur", der als Ingenieur der ersten Stunde für den "Quantensprung" der BHS von der Gießerei zum Hightech-Wellpappen-Produzenten sorgte. "Sie waren ein Glücksfall für die BHS."Mit 32 Jahren war Christian Engel "jugendlich ungestüm" bereits Sprecher der Geschäftsführung. Der Laudator rühmte Durchsetzungsvermögen, Tatkraft und Weitblick. Dem für den weltweiten Verkauf verantwortlichem Lars Engel attestierte Pfannenstein Verhandlungsgeschick und diplomatische Vorgehensweise. "Betrieb und Vertrieb bilden in der BHS eine Symbiose." Christian Engel (in Begleitung seiner Ehefrau Bernice und drei Kindern) versprach, die Auszeichnung "mit Anstand und Würde" zu tragen. Lars Engel (in Begleitung von Ehefrau Sigrid und Sohn) sieht die Ehrenbürgerwürde als eine Verpflichtung an seinen verstorbenen Vater Paul Engel. Edmund Bradatsch dankte seiner Frau Helga."Die Geschichte von Weiherhammer ist in der Tat ein Hammer", meinte MdB Albert Rupprecht. Reinhold Gietl erinnerte für die NSG Group (Pilkington) an die bewegte Ansiedlung der Floatglas und an die "wunderbare Gemeinschaft" im Industriegebiet von Weiherhammer - mit dem unvergessenen Hans Pfab als Initiator. Für die Vereine sprach Julian Kraus die herzlichsten Glückwünsche an die "lebens- und liebenswerte Gemeinde" aus. Durch den Festakt führte charmant Moderatorin Doris Melchner.