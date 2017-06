Politik Weiherhammer

Die Industriegemeinde wächst und wächst. Der anhaltende Bauboom fordert den Gemeinderat zum Handeln auf.

Im vergangenen Jahr wurde das Siedlungsgebiet "Am Bildbaum 7" erschlossen. "Bis auf zwei bereits reservierte sind bereits alle Bauplätze verkauft", informierte Bürgermeister Ludwig Biller in der Sitzung am Dienstag im Beisein von sieben Zuhörern. "Wir haben das große Glück, dass sich viele junge Familien ansiedeln. Deshalb ist es Aufgabe der nächsten Zeit, zu überlegen, wo weiteres Bauland ausgewiesen werden kann, damit kein Stillstand eintritt, sagte Biller. Er gab die Weiterleitung von vielen Bauanträgen bekannt.Befürwortet wurde der Neubau eines Bienenhauses für 13 Völker mit Schleuderraum von Silke Wurzer auf ihrem Grundstück in Kaltenbrunn. Nichts einzuwenden hatte das Gremium gegen die Änderung einer Fassade und den Umbau der Eingänge am Bürogebäude K 1 der BHS Corrugated.Es wurden im Bereich Dürrer Schlag/Bildbaum rund 2500 Fahrzeuge gezählt, die täglich die Ein- oder Ausfahrt benutzen. Um Anwohner zu entlasten, ist noch im Juni ein Termin mit einem Sachverständigen angesetzt, erklärte Biller. Aus Sicht der Verwaltung sei eine Anbindung der Lindenstraße an die Gemeindeverbindungsstraße Mantel-Weiherhammer schwierig. Biller plädierte für die möglichst schnelle Erweiterung des Bebauungsplans Richtung Mantel. Dann bekomme der Ort am einfachsten eine neue Anbindung. Wolfgang Braun (SPD) berichtete von Beschwerden der Anlieger des Lohwegs in Kaltenbrunn. Dort würde die Verladung von Baumaschinen die öffentliche Straße blockieren. Das Ordnungsamt soll laut Braun nun prüfen, ob die Verladung auf dem Grund des Besitzers durchzuführen sei.Roland Braun (FWG) wollte wissen, ob das Kinderhaus St. Barbara komplett belegt sei. Eine Mitarbeiterin seines Betriebs müsse ihr Kind nach Mantel bringen. Laut der letzten Rückmeldung gebe es keine Zurückweisungen, sagte Biller. Sicher würde der Bedarf an Plätzen in den nächsten Jahren steigen. Eine Ausweichmöglichkeit bestünde in Kaltenbrunn. CSU-Sprecher Bernd Heibl rief zur Teilnahme am Bürger- und Jubiläumsschießen bis 30. Juni jeweils freitags ab 18 Uhr auf.