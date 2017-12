Politik Weiherhammer

Trippach. Im Gemeindehaus endete vor rund 30 Zuhörern der Reigen von vier Bürgerversammlungen. Bürgermeister Ludwig Biller kündigte am Mittwoch den Ausbau der Straße zwischen Weiherhammer und Trippach an. "Im ersten Abschnitt ist 2018 der innerörtliche Vollausbau mit barrierefreier Umgestaltung der Bushaltestellen - wie mit den Anliegern besprochen - geplant."

Abschnitt zwei mit Oberbauverstärkung bis zu den Gemeindegrenzen Weiden-Neunkirchen und zur Abzweigung Turnhalle-Siedlung Mantel folgt 2019. "Wir wollen ein vernünftiges Ortsbild schaffen und mit anfallendem Fräsgut auch die schadhaften Schotterwege sanieren", bemerkte der Rathauschef.Biller nannte den Anschluss an die Steinwaldgruppe eine richtige Entscheidung für Trippach. So sei die langfristige Wasserversorgung gesichert. Der Ausbau für das schnelle Internet bis 50 000 Megabit sei vorhanden, ein Großteil der Anschlüsse freigeschaltet, informierte Telekom-Experte Johann Kneidl. Der Behördenfunk-Sendemast beim Kellerhaus hätte für Trippach positive Auswirkungen für den noch unzureichenden Mobilfunk, signalisierte Kneidl. "Wir sind dran, den Mobilfunk zu verbessern", erwiderte Biller.Im Bergsatteldorf, wo man das Gemeindehaus als einzigen Treffpunkt zu schätzen weiß, gibt es noch andere Anliegen: "Es ist bedauerlich, dass sich nicht nur Auswärtige, sondern auch Einheimische trotz der zwei Geschwindigkeitsmesser in der Hauptstraße und des Zone-30-Schildes im Dorf Richtung Gemeindestraße nach Mallersricht an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten", bedauerte Johann Kneidl. "Das bringt doch wenig", fügte Ludwig Exner hinzu.Gunda Kneidl monierte das verblasste Schild "Kein Winterdienst". Fahrzeuge würden sich in den schwer zu pflegenden Schotterweg am Kapellen-Berg verirren und hängen bleiben. Durch die Sackgasse gebe es keine Wendemöglichkeit. "Ich lasse dies prüfen. Wenn möglich, wird der Schotterweg für Autos gesperrt", versprach der Bürgermeister."Auch wir Trippacher sind am Einkaufsmarkt in Weiherhammer interessiert", informierte Hans Weiß. Die Gemeinde tue alles, um eine weitere Einkaufsmöglichkeit im Ort zu schaffen, antwortete Biller.