Politik Weiherhammer

17.01.2018

53

0 17.01.201853

Der Gemeinderat beschreitet den Weg der interkommunalen Zusammenarbeit mit dem Markt Kohlberg. Sowohl der Vertragsentwurf zur Umsetzung von Verkehrssicherungs-Kontrollen als auch die Zusammenlegung der gemeindlichen Bauhöfe stößt bei den Mitgliedern auf einhellige Zustimmung.

Eilige Entscheidung

Wlan-Pläne

"Die Laufzeit für die Verkehrssicherungs-Kontrollen ist zunächst auf zwei Jahre begrenzt. Dann werden wir uns neu orientieren", bemerkte Bürgermeister Ludwig Biller. Von Kohlberger Seite lägen keine Änderungswünsche vor, erwiderte Geschäftsleiter Claus Hellbach auf Frage von zweitem Bürgermeister Herbert Rudolph (CSU).Hinsichtlich einer künftigen Kooperation auf dem Gebiet der gemeindlichen Bauhöfe seien noch einige Fragen zu klären, sagte der Rathauschef vor neun Zuhörern. "Wir werden deshalb nichts tun, was sich nachteilig auswirken würde."Die Erarbeitung eines organisatorisch und wirtschaftlich sinnvollen Konzepts übernimmt eine gemeinsame Arbeitsgruppe, der von der Gemeinde Weiherhammer die drei Bürgermeister und die Fraktionssprecher angehören. Rudolph bat darüber nachzudenken, in welchem Zeitrahmen diese Vorgespräche zu führen seien. "Unabhängig davon wollen wir den neuen Bauhof verwirklichen und schrittweise den Kohlberger integrieren", fügte Biller hinzu. Einig war sich das Gremium auch über die Bündelausschreibung zur kommunalen Strombeschaffung in Bayern (Normalstrom im Standardlos) für die Lieferjahre 2020 bis 2022. Die Verwaltung wurde beauftragt, umgehend die Abnahmestellen im geforderten Datenformat zu aktualisieren, beziehungsweise auf Vollständigkeit zu prüfen und zu ergänzen.Nachdem die Flächenutzungsplan-Änderung und die Aufstellung des Bebauungsplans der Stadt Weiden für das Gewerbegebiet Weiden-West IV keine Belange der Gemeinde berühren, gab es keine Einwendungen.Benjamin Kreuzer und Johanna Dobmann beabsichtigen, nach Abbruch der Nebengebäude in Trippach ein Wohnhaus mit Doppelgarage zu errichten. Die Zufahrt ist zwar noch nicht bituminös befestigt, aber für das Bauvorhaben ausreichend. Das gemeindliche Einvernehmen zu den notwendigen Befreiungen erfolgte ohne Gegenstimme.Wegen des Wasserschadens im Trippacher Pumpenhaus am 31. Dezember 2017 sei eine Eilentscheidung zur schnellen Reparatur notwendig, um größere Schäden zu vermeiden, informierte Biller. Mit Kosten von rund 30 000 Euro sei zu rechnen. Der Gemeindechef dankte allen Beteiligten für ihren Einsatz über Silvester/Neujahr.Der Kauf des ehemaligen Edeka-Markt-Geländes stehe zurzeit im Raum, fuhr Biller fort. Während der Prüfungsphase würden im Auftrag des Interessenten momentan Bodenproben gezogen, um Altlasten auszuschließen. "Wir werden alles tun, um die Nahversorgung durch den Discounter zu sichern", versprach Biller.Julian Kraus (CSU) bat um Abklärung der Kosten für das BayernWlan. Für Weiherhammer wurde an das BayernWlan-Zentrum der Bedarf der Materialien für die Installation übermittelt, mit der Bitte um Freigabe, so dass eine entsprechende Installation in Eigenregie beginnen könne. Für Kaltenbrunn wartet die Verwaltung auf das Angebot der Firma Jobst aus Amberg, da sich als optimaler Standort der Antenne der Verteilerkasten herausgestellt habe und man gleichzeitig eine optimale Internetanbindung für den Hotspot bekäme.Weil öffentliche W-Lan-Betreiber nicht haftbar gemacht werden können, bat Andreas Solter (SPD) darum, eine eventuelle Kosteneinsparung aufgrund des Gesetzes vom Europäischen Gerichtshof zu überdenken. Ferner wollte Solter die Auswertung der Geschwindigkeitsmessung in der Ahornstraße wissen. "Das Ergebnis wird noch ausgehändigt", versprach Bürgermeister Biller.