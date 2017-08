Politik Weiherhammer

30.08.2017

31

0 30.08.201731

Auf den ersten Blick fällt gar nichts auf. Auf den zweiten, dass der Slogan seltsam endet. "Die Zukunft braucht neue Ideen. Und einen, der sie verdienen", ist am Mittwoch auf dem Plakat zu lesen, das eine Stellwand in Weiherhammer ausfüllt. Daneben Martin Schulz, Kanzlerkandidat der Sozialdemokraten und eben mit Bildungs-Ideen in die Offensive gegangen.

Druckfehler? Mangelnde Grammatik? Gar ein ausgefeilter Überklebe-Anschlag politischer Gegner? Nichts von alledem. Das Schulz-Motiv ist aus vier Teilen zusammengesetzt. Der Stück rechts unten gehört zu einem anderen Plakat - offenbar wurde das falsche Puzzleteil versehentlich von einem Dienstleister aufgeklebt. "Die SPD kann sehr gut Deutsch", betont Unterbezirksgeschäftsführerin Gisela Birner. Noch am Mittwoch sollte das Unternehmen das richtige Satzende aufkleben: "... durchsetzt."