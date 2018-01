Sport Weiherhammer

Die Faustballerinnen der TSG Mantel-Weiherhammer konnten sich mit einem Sieg gegen den TV Herrnwahltann und einer Niederlage gegen den TV Neugablonz auf Platz 4 der Tabelle halten.

Keilhofer springt ein

Kräfte lassen nach

Im ersten Spiel traf die TSG auf den TV Neugablonz (Platz 5). Die Einheimischen fanden nicht wirklich ins Spiel und machten viele unnötige Eigenfehler. Daher verloren sie den ersten Satz mit 13:15. Auch der zweite Satz lief nicht besser. Nebenschlagfrau Stefanie Wolfram verletzte sich zu Beginn des zweiten Satzes und fiel für das restliche Spiel aus. Lena Keilhofer trat mitten im Satz an ihre Stelle. Die Damen hatten jedoch nach wie vor Probleme, richtig ins Spiel zu finden. So verloren sie auch den zweiten Satz mit 10:12.Die Oberpfälzerinnen wollten das Spiel jedoch nicht aufgeben und kämpften weiter. Dieser Kampf wurde in Satz drei und vier mit einem Sieg belohnt (12:10, 11:8). Nun stand es 2:2 und jede Mannschaft wollte das Spiel für sich entscheiden. Beide Mannschaften kämpften um wichtige Punkte.Nun verletzte sich auch noch eine Abwehrspielerin (Heike Neumann), spielte den Satz aber weiter. Am Ende hatte der Gegner knapp die Nase vorne und gewann den Satz mit 8:11 Bällen und so das Spiel mit 2:3-Sätzen.Gleich im Anschluss traf man auf Platz 3 der Tabelle, den TV Herrnwahltann. Nach der Verletzung im ersten Spiel fehlte eine Abwehrspielerin. Man musste die Mannschaft neu besetzten. Schlagfrau Stefanie Wolfram war zwar zurück im Spiel, war aber angeschlagen. Tina Spöth nahm den Platz als Abwehrspielerin ein und Alina Kühnl kam in der Mitte zum Einsatz. Mit der neuen Konstellation hatte man zu Beginn Schwierigkeiten und verlor den ersten Satz mit 5:11 Bällen. Der zweite und dritte Satz verlief deutlich besser. Man konnte wichtige Punkte erzielen und gewann beide Sätze (11:9, 11:8). Bei einem Spielstand von 2:1 wollte die TSG das Spiel unbedingt gewinnen.Doch auch der Gegner gab das Spiel nicht kampflos auf. Langsam schwanden auch die Kräfte der Hauptangreiferin Andrea Wolfram. Nach einem harten Kampf konnten die TSG-Damen allerdings den vierten und letzten Satz mit 14:12 und somit auch das Spiel mit 3:1 Sätzen für sich entscheiden.TSG-Aufstellung: A. Wolfram A., Spöth, S. Wolfram, Keilhofer, Kühnl, Neumann, Rebhan