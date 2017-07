Sport Weiherhammer

13.07.2017

10

0 13.07.201710

Die TSG Weiherhammer hat seit Juni einen neuen Trainer: Klaus Herrmann (Zweiter von links) kommt vom SV Etzenricht und war der Wunschkandidat der Abteilungsleitung, zu der auch Andreas Helgert (links) gehört. Der neue Trainer war langjähriger Bayern- und Landesligaspieler, nun übernimmt er in Weiherhammer sein erstes Amt als verantwortlicher Trainer im Seniorenbereich. Außerdem hat sich Uli Herrmann (rechts), ebenfalls vom SV Etzenricht, der TSG angeschlossen. Aus der A-Jugend rückte Jonas Wunder (Zweiter von rechts) nach. Mit der SG Etzenricht/Weiherhammer/Kohlberg stieg er in der abgelaufenen Saison in die Bezirksoberliga auf. Nach Sebastian Härning im letzten Jahr ist Wunder der zweite Spieler, der zum Kader der ersten Mannschaft stößt. Bild: rgh