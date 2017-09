Sport Weiherhammer

26.09.2017

26.09.2017

Brünnig hatte als Trainer im Jugendbereich einige Aktive aus der aktuellen Kreisklassen- sowie der AH-Mannschaft unter seinen Fittichen. "Er liebt gesellige Runden, ist ein positiver Mensch mit Ecken und Kanten, der seine Meinung kundtut. Bei seinem Alter trifft der Vergleich mit einem Whiskey zu: Je älter desto besser", bemerkte Hasler.300 Partien hat der seit acht Jahren tätige Kapitän Peter Funke absolviert. Beim Abwehr- oder defensiven Mittelfeldspieler, der weder sich noch den Gegner schone, heiße es: hart, härter, funke. "Du stellst dich absolut in den Dienst des Teams, gibst stets 100 Prozent und weist fast jedes Jahr die meisten Spiele auf", betonte Hasler. " Ist Funke mit seiner Leistung nicht zufrieden, nimmt er am Training der Kreisklassen-Elf teil. Der Gute-Laune-Typ findet selbst nach Niederlagen noch positive Aspekte am Spiel.